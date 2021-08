Quanto guadagna la famosissima nuotatrice specializzata nello stile libero, Federica Pellegrini, che si ritirerà a breve

Immensa, Federica Pellegrini ha dato sfoggio delle sue abilità anche a Tokyo 2021, nonostante l’età avanzata. Gli italiani non possono che tifare per lei, che porta alta la bandiera tricolore ai Giochi, dal lontano 2004, quando andò in vasca ad Atene.

Negli anni, Federica ha poi unito il suo volto a quello di brand, spot e sicuramente, ha portato a casa tantissime vittorie, guadagnando più di tantissimi colleghi dello sport, come ad esempio il più giovane, Gregorio Paltrinieri, classe ’94.

Federica Pellegrini, ultimi guadagni e compagno

Effettivamente, quando si è famosi, una delle prime cose che si vanno a perdere è la privacy. Tutti vogliono sapere tutto di te, dalle tue frequentazioni a che città hai scelto per vivere, sicuramente, quanto guadagni. Specie se sei uno sportivo, gli appassionati vogliono conoscere compensi sponsor ed ingaggi.

Ciò che è facile da immaginare è che Federica, che il prossimo 5 agosto compie 33 anni, porti a casa più del “compagno di vita”, Matteo Giunta. Ben presto, i guadagni della bella veneta non apparterranno più direttamente, al mondo dello sport. Anzi, non arriveranno da gare e vittorie, perché l’italiana, 7 ori mondiali e 6 europei, ha annunciato che si ritirerà dopo i giochi giapponesi di questa estate.

Stando alle fonti, qualche anno fa, nel miglior momento della sua carriera, la nuotatrice è riuscita per alcune stagioni a portare a casa anche 4 milioni di euro l’anno. Cifra che come è facile intuire, deriva da tutto ciò che è immagine e quindi per la campionessa, ospitate tv, foto e spot per molti marchi, più gli ingaggi per le gare. In quest’ultimo anno invece, la pluri iridata avrebbe guadagnato un milione di dollari circa. Dopo le Olimpidi, Federica terminerà poi nella sua Italia, la sua carriera. Lo farà a Napoli, dove dal 26 agosto al 6 settembre si terrà una tappa della prestigiosa International Swimming League.