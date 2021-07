Il Bonus cultura può essere richiesto entro il 31 agosto 2021. Scopriamo chi sono i destinatari dei 500 euro e come procedere con la richiesta.

Il Bonus Cultura introdotto da Renzi è ancora disponibile per i nati nel 2002 che desiderano acquistare tablet, biglietti del cinema e del teatro, riviste, entrate a musei e parchi divertimenti. L’importo dell’agevolazione è di 500 euro e i destinatari sono, per il momento, i diciottenni.

Bonus cultura, cos’è e cosa comporta

Tra gli incentivi per i giovani, il Bonus Cultura si presenta come un’occasione di risparmio per i diciottenni nati nel 2002 – presto sarà rivolto ai nati nel 2003- che intendono utilizzare i 500 euro per attività culturali. Rientrano tra le spese ammissibili, infatti, i costi legati all’acquisto di biglietti di musei e teatri, di libri e riviste, di biglietti per eventi culturali, di corsi di musica, parchi, corsi di lingua straniera e tanto altro.

L’agevolazione è ormai giunta alla quinta edizione e ha riscosso un discreto successo tra i giovani diciottenni. Lo scopo è diffondere la cultura proponendo un buono dall’importo accattivante e facilmente richiedibile. Per ottenere il Bonus, infatti, basterà una semplice registrazione.

Come richiedere il Bonus

L’attivazione del Bonus deve essere effettuata accedendo alla piattaforma 18app tramite il sito web di riferimento. L’accesso è consentito tramite SPID e consentirà di velocizzare la procedura. Una volta entrati sul sito basterà confermare i dati e accettare le condizioni di uso per poi concludere l’iter. Il richiedente riceverà una e-mail in cui verrà confermato l’esito positivo dell’avvenuta registrazione.

I buoni erogati sono individuali e nominativi. Possono, dunque, essere spesi esclusivamente dal titolare. Il beneficiario li può salvare su un dispositivo oppure stamparli per spenderli solo sul territorio italiano.

Procedura per acquistare un prodotto

Effettuata correttamente la registrazione, il beneficiario dell’agevolazione avrà la possibilità di visualizzare il portafoglio virtuale con i buoni di spesa elettronici dotati di numero identificativo. Accettando un bonus, il credito verrà diminuito dell’importo previsto per l’acquisto. E’ consentito comprare una sola volta lo stesso servizio o il bene messo a disposizione. Di conseguenza non si corre il rischio che il diciottenne sfrutti il bonus per acquistare il biglietto per un concerto al partner o ad un amico.