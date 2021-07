Buone notizie per molti turisti che potranno beneficiare fino a due notti gratis in più. Entriamo quindi nei dettagli e vediamo cosa c’è da sapere in merito.

È trascorso ormai più di un anno da quando il Covid è entrato prepotentemente nelle nostre vite, portandoci a cambiare molte nostre abitudini. Vari, in effetti, sono gli accorgimenti a cui ci viene chiesto di prestare attenzione, con molte famiglie alle prese con una grave crisi economica. Molti imprenditori, purtroppo, hanno dovuto abbassare le serrande delle proprie attività, con molte persone costrette a dover fare i conti con delle minori entrate.

Fronteggiare le varie spese risulta sempre più difficile, per questo motivo sono in molti ad adoperarsi, pur di viaggiare senza spendere cifre da capogiro. A tal proposito interesserà sapere che è possibile beneficiare di una sorta di bonus vacanze, grazie al quale poter soggiornare due notti gratis in più presso le strutture aderenti a tale iniziativa, in una delle regioni più apprezzate d’Italia. Ma come funziona e dove è possibile sfruttare tale iniziativa? Entriamo quindi nei dettagli e vediamo cosa c’è da sapere in merito.

Bonus vacanze, fino a 2 notti gratis in più nella regione Lazio

Buone notizie per tutti coloro che desiderano trascorrere dei giorni di relax nella regione Lazio. Al fine di favorire il turismo, infatti, è stato deciso di dare il via all’iniziativa “Più notti, più sogni“. A tal fine è stato messo a disposizione un fondo di 10 milioni di euro, grazie al quale istituire una sorta di bonus vacanze del Lazio, che permette ai soggetti interessati di usufruire di una o due notti gratis all’interno degli hotel e delle strutture che aderiscono all’iniziativa.

In particolare è possibile beneficiare di una notte gratuita, finanziata dalla Regione, dopo un pernottamento di almeno 3 notti consecutive nella stessa struttura. Se i giorni consecutivi sono almeno 5, invece, si ha diritto a ben 2 notti gratis in più. In entrambi i casi i costi delle notti aggiuntive saranno a carico della Regione.

Molte le strutture che hanno deciso di aderire al programma, con la prenotazione che può essere svolta direttamente attraverso gli hotel che aderiscono al progetto, consultabili sul sito ufficiale di VisitLazio. Non resta quindi che visitare il sito in questione e scegliere la struttura più adatta alle proprie esigenze.