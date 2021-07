Le monete da 200 lire possono rappresentare un tesoro inaspettato. I collezionisti sono alla costante ricerca di questi esemplari che valgono…

Ci credereste che tutti noi potremmo avere un tesoro in un cassetto (o forse in un vecchio portafoglio) e non saperlo? Le lire, monete affascinanti indelebili nei ricordi di chi è nato prima del 2000, possono riservare ancora diverse piacevoli sorprese, soprattutto nel taglio da 200 lire. Alcuni esemplari sono molto rari e ricercati da collezionisti di tutto il mondo. E, allora, che la ricerca inizi sperando di trovare le monete più ambite.

Leggi anche >>> Vecchie monete e mercato: i consigli giusti per guadagnare sul serio

200 lire, monete dall’elevato valore

La storia d’Italia è stata raccontata anche attraverso le monete da 200 lire. Volti di personaggi noti hanno accompagnato i nostri acquisti fino ai primi anni del 2000 per poi scomparire in favore dell’euro. L’affetto per le lire, però, era talmente forte che tutti noi abbiamo conservato alcune monete per ricordo non ipotizzando (o forse sì) che il loro valore potrebbe, oggi, essere elevato.

Alcuni esemplari, infatti, risultano alquanto rari. Certe edizioni, certe monete specifiche possono valere cifre inimmaginabili che salgono anno dopo anno soprattutto se conservate bene.

Leggi anche >>> Monete rare, se hai queste 50 lire in casa ti ritrovi con un tesoro

Quali sono le monete più ricercate

Il primo esemplare delle 200 lire è sicuramente il pezzo più ricercato dai collezionisti. Parliamo del conio del 1977 ma non è quello dal valore maggiore. La seconda edizione, infatti, ha un valore maggiore rispetto alla prima anche se l’importo esatto è veramente difficile da definire.

Online è possibile trovare aste relative alle 200 lire che arrivano a definire cifre non corrispondenti a ciò che gli esperti di numismatica affermano. Sono dinamiche particolari che approfondite potrebbero portare ad importanti guadagni. E’ possibile affermare che, spesso, le valutazioni ufficiali potrebbero risultare alquanto deludenti mentre i collezionisti che partecipano alle aste potrebbero regalare più soddisfazioni.

Leggi anche >>> Impariamo a riconoscere monete e banconote che valgono una fortuna

Lire, un vero tesoro

Le 200 lire con l’immagine della Montessori sono tra le più ricercate così come quelle con il simbolo della Fao. Alcuni valori conosciuti riguardano le 10 lire del 1947, battute all’asta fino a 4 mila euro oppure le 500 lire del 1957, dal valore che arriva fino a 13 mila euro. Guadagni inferiori ma lo stesso interessanti per la moneta da 1 lira del 1946 – 2 mila euro – e per le 2 lire del 1946 e del 1953 – 1.500 euro.