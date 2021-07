Sono stati ritirati dal mercato alcuni caschi moto. Scopriamo quali sono e quali motivazioni hanno portato a questa decisione

Indossare il casco quando si è alla guida di un mezzo a due ruote è una tutela indispensabile. Oltre alla ragione meramente economica (evitare multe salate o addirittura il fermo della moto o scooter) c’è quella strettamente legata alla sicurezza.

Purtroppo bisogna sempre calcolare la possibilità di poter incorrere in spiacevoli e brutti incidenti, motivo per cui avere un casco di ottima qualità può fare tutta la differenza del mondo. Qualora vengano riscontrate irregolarità, si procede con il ritiro dal mercato. Con queste tematiche non si può assolutamente scherzare.

LEGGI ANCHE >>> L’assicurazione Quixa auto e moto conviene davvero? Le opinioni dei clienti

Caschi moto: quali sono stati ritirati dal mercato

Nell’ultimo periodo le autorità hanno disposto il ritiro dal mercato (in tutta Europa) di due caschi risultati difettosi, ovvero quelli delle marche Nox Helmets e Biltwell, che non sono conformi ai requisiti del regolamento europeo ECE 22-05 che stabilisce la sicurezza del casco. In caso di incidenti non avrebbero garantito la piena sicurezza ai passeggeri in quanto presentano una scarsa capacità di assorbimento. Un aspetto di fronte al quale è impossibile sorvolare.

Il problema però è che in rete sono ancora piuttosto diffusi e ci si può imbattere praticamente senza accorgersene. Conoscere la descrizione può aiutare e non poco a smascherarli e quindi ad evitarli. Scopriamoli nel dettaglio.

Il primo è di marca Biltwell ed ha le seguenti caratteristiche:

Nome : Gringo S DOT,

: Gringo S DOT, Descrizione : casco moto integrale con visiera,

: casco moto integrale con visiera, Numero di modello : 1002-201,

: 1002-201, Numero di lotto: P-6070 (taglia S), P-6011 (taglia M), P-6013 (taglia XXL)

LEGGI ANCHE >>> Auto e moto, arriva il bonus rottamazione da 500 euro: chi ne ha diritto

Il secondo è della Nox Helmets. Di seguito la scheda tecnica:

Nome : Casco moto modulare,

: Casco moto modulare, Descrizione : casco da motociclista nero con scritta “Nox” bianca/grigia, taglia XXL (63-64 cm). Venduto anche in blu, grigio, arancione e bianco,

: casco da motociclista nero con scritta “Nox” bianca/grigia, taglia XXL (63-64 cm). Venduto anche in blu, grigio, arancione e bianco, Numero di modello: FF950 (produttore), N965 (marca).

Nel caso ci si accorga successivamente di averlo, è fondamentale non usarlo e magari onde evitare sprechi di denaro effettuare quanto prima la richiesta di reso.