Quanto costa comprare una stella e fare un regalo da sogno? I prezzi sono in continua evoluzione, scopriamo quali sono quelli attuali.

Negli ultimi anni ha preso piede l’idea di fare un regalo unico e indimenticabile, regalare una stella. Il sogno romantico per eccellenza, chiamare una stella, il corpo celeste più luminoso, con il nome del proprio partner si può realizzare. Ma a quale costo?

Ecco i prezzi di una stella

Il costo dello splendente corpo celeste varia in base a specifici servizi associati all’operazione. Saremmo portati immediatamente a supporre che il prezzo base sia di per sé molto alto ma dobbiamo ricrederci. In media, si possono acquistare le stelle con soli 25 euro di partenza per arrivare, poi, a circa 200 euro aggiungendo diversi servizi.

Su Amazon, per esempio, si potrà procedere all’acquisto con 30 euro assegnando il nome desiderato alla stella scelta. Si riceverà una pergamena personalizzata decorata con cristalli Swarovsky in cui sarà indicata la posizione, la distanza del corpo celeste dalla Terra e tutti gli altri dettagli che consentiranno di distinguere la propria stella.

Un regalo speciale al costo di 200 euro

Volendo fare un regalo veramente speciale i costi di acquisto delle stelle arriveranno a toccare i 200 euro. Ci sono dei servizi, infatti, che possono essere aggiunti ma che presentano costi variabili in base al pacchetto scelto. La già citata piattaforma di e-shopping Amazon presenta, per esempio, pacchetti dagli importi compresi tra i 59 e i 200 euro.

La variazione di importo è determinata principalmente dalla luminosità del corpo celeste. Se il prezzo è basso, la luce sarà visibile solo al buio lontano dalla città. Al prezzo più alto corrisponderà, invece, una stella molto luminosa se non le stelle delle costellazioni più importanti. L’acquirente riceverà anche un software con cui individuare i corpi celesti nel cielo.

Come procedere all’acquisto

Per comprare il regalo più romantico da dedicare al partner, ad un genitore o ad un figlio, basterà connettersi al sito ufficiale di Amazon ed inserire nella ricerca in tutte le categorie “stella”. Si aprirà, così, la possibilità di comprare quanto desiderato accedendo al Registro delle stelle Starling e optando per il pacchetto preferito scegliendo tra Starlet, Starlight, Zodiac e Supernova.