Una storia davvero incredibile, un biglietto della lotteria come regalo di compleanno. La vincita travolgente della donna.

L’incredibile vicenda ha come protagonista una donna, Cheryl Crowley di Brent cittadina inglese a nord ovest di Londra. La donna in occasione dei suoi 45 anni ha infatti ricevuto in regalo da sua figlia Jade un biglietto della lotteria. Quel biglietto, tanto prezioso, trovato tra gli auguri, ha dato la possibilità a Cheryl di vincere un premio succosissimo di 10mila sterline al mese. Un premio davvero eccezionale, accompagnato ovviamente da una incredibile fortuna.

I biglietti Lucky Dip, acquistati dalla figlia della dona per l’estrazione “Set for Life” erano nel biglietto di auguri di buon compleanno destinati alla festeggiata. Cheryl non credeva ai suoi occhi nel momento dell’estrazione e ciò che è successo dopo è stato ancora più emozionante. Un periodo non proprio felice per la famiglia della donna, che ora con questa vincita, spera di ottenere un briciolo d serenità in più. I soldi, in certe situazioni possono aiutare, possono facilitare le cose, e si spera possa accadere anche alla famiglia della donna.

Lotteria nazionale: il biglietto di compleanno riserva la più preziosa delle sorprese

Le parole di Cheryl, insegnante, all’indomani della vincita, ad un locale organo di informazione hanno commosso l’opinione pubblica inglese: “Abbiamo perso un carissimo membro della famiglia a causa del Covid e abbiamo dovuto scartare e raschiare per mettere insieme i soldi per dargli l’addio che meritava, quindi avere finalmente qualcosa di positivo da festeggiare ha letteralmente stravolto la nostra attuale situazione”.

La perdita del padre della donna, ha fatto si che Cheryl dedicasse a lui la loro vittoria, a lui che ripeteva sempre che prima o poi avrebbero vinto alla lotteria. Una sorta di profezia che la famiglia tutta, ha accolto, e quindi ha dedicato al caro genitore della vincitrice la vincita eccezionale odierna. Ora, quei soldi, serviranno a tenere ancora più unita la famiglia, fare in modo di vedersi di più, viversi di più, in nome di quel legame che spesso, forse, tende a consumarsi.

Il lieto fine di questa storia rimanda al bene ed all’affetto che dovrebbero sempre tenere unita una famiglia. Parliamo di qualcosa di unico e prezioso, qualcosa che poi d’improvviso si riscopre, come nel caso della famiglia di Cheryl, che oggi, grazie alla preziosa vincita proverà a tenere sempre più unita tutta la sua famiglia.