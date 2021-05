Un’infermiera sempre in prima linea durante la fase critica del covid ha vinto una cifra piuttosto consistente alla lotteria. Vediamo in che modo ne beneficerà

È proprio vero, vincere alla lotteria può cambiare radicalmente la vita e aprire ad orizzonti che prima non potevano essere presi in considerazione. Ed è esattamente ciò che è successo a Teresa Robinson infermiera inglese di 65 anni che dopo aver prestato duramente servizio nell’anno della pandemia, adesso può guardare al futuro con occhi completamente differenti.

Lo scorso 15 aprile ha partecipato all’estrazione di “Set for Life” un gioco attraverso cui è possibile vincere dei premi mensili di diversa entità. La signora residente a Woodbridge piccola cittadina di 7.500 anime situata nella parte orientale dell’Inghilterra, ha vinto un premio di 10.000 sterline al mese pari a circa 12.000 euro. Il totale annuale è di 140.000 euro, che le potranno consentire di fare di realizzare un vero e proprio sogno.

Infermiera vince alla lotteria: come cambierà la sua vita

Da persona adulta e matura, ha naturalmente ben chiaro il suo obiettivo. Con il denaro della vincita vuole acquistare una casa ai Caraibi, nella fattispecie nell’isola di Nieves. Vuole trascorrere la vecchiaia lì con il suo compagno (Charlie Hobson costruttore di 62 anni) e la sua famiglia.

Un modo per evadere dall’incubo che ha vissuto nell’ultimo anno, in cui è sempre stata in prima linea per cercare di dare manforte all’ospedale presso cui lavorava. Il covid si è abbattuto su di lei soprattutto da un punto di vista psicologico, con turni tremendi ed esposizione costante al contagio, così come accaduto a tanti suoi colleghi.

Dopo 35 anni di onorata carriera andrà in pensione a giugno e finalmente si potrà concentrare solo sui suoi affetti più cari. Da persona calma e pacata nonostante l’euforia nel momento in cui ha appreso della vincita, non ha dato sfogo a grandi festeggiamenti. Si è concentrata sul lavoro, così come ha sempre fatto nel corso della sua vita.

Avrà tutto il tempo per rilassarsi e lasciarsi alle spalle quanto di brutto ha vissuto. D’altronde questo è anche un po’ un premio per i sacrifici profusi, il suo compagno infatti ne era certo e nel momento in cui hanno capito di avere tra le mani il biglietto vincente le ha semplicemente detto: “Sapevo che un giorno avremmo vinto la lotteria”.