Scopriamo quali sono i bonus promessi alle persone per convincerle a fare il vaccino contro il covid-19. Le iniziative più strane e divertenti

L’immunità di gregge è un po’ l’obiettivo comune di tutti i governi mondiali, che pur di riuscirci stanno ricorrendo ad ogni genere di tecnica. La strada più breve è senz’altro quella dei bonus e degli incentivi, ma sono state elaborate anche altre possibilità che in hanno destato non poco scalpore.

Cerchiamo di raggrupparle tutte o quanto meno quelle più note e curiose. La battaglia contro il Covid-19 d’altronde è lunga e tortuosa e per giungere all’obiettivo finale è necessario anche avere un po’ di inventiva.

Vaccino anti-covid: i bonus più interessanti offerti in giro per il globo

Russia e Stati Uniti dall’alto della loro potenza economica stanno cercando di attirare i cittadini con dei bonus o dei premi. In Italia invece alcune società private hanno deciso di garantire in maniera gratuita alcuni loro servizi ai soggetti vaccinati. Un modo utile per farsi pubblicità e invogliare le persone a sottoporsi all’inoculazione.

Probabilmente però l’idea più buffa e per certi versi stravagante è quella varata nello stato di Washington, che ha offerto marijuana gratis a chi si impegna a completare il ciclo vaccinale. Sicuramente i consumatori più accaniti non si lasceranno scappare questa possibilità. La campagna è stata denominata “Joints for jab” ed è aperta a tutti i cittadini che hanno almeno 21 anni. Da rammentare che il consumo di cannabis in questo stato americano è legale dal 2012, sia per uso medico che a scopo ricreativo.

Tornando al mero denaro, oltreoceano c’è anche chi si è arricchito partecipando a delle lotterie per vaccinati, come quella nell’Ohio (Vax-a-Million). Grazie a 5 estrazioni da 1 milione di dollari ciascuna, alcune giovani ragazze in età universitaria hanno praticamente dato una svolta alle loro vite.

Niente male come bottino, naturalmente però bisogna dimostrare realmente di aver fatto il vaccino, visto che le suddette aziende e governi si stanno smuovendo proprio per questo motivo.