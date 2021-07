Regina incontrastata delle promozioni in campo tariffario. Iliad ha ancora qualcosa da dare ai propri clienti.

Nessuno meglio di Iliad nel campo delle tariffe telefoniche. La grande compagnia francese in pochi mesi è riuscita diventare leader assoluta di un mercato che settimanalmente ospita le prodezze, se cosi si può dire di aziende radicate o meno in quel settore che tanto risulta essere importante per l’economia e per i cittadini italiani. Il vantaggio della tariffa mobile, la convenienza nel trovare la condizione giusta per noi, sono ormai argomenti di importanza al limite del vitale per gli utenti italiani.

L’offerta che oggi fa di Iliad leader incontrastato del mercato è la Flash 120, promozione che ha fatto letteralmente impazzire gli utenti italiani. Chiamate ed sms illimitati verso tutti e 120 Giga per la connessione mobile al prezzo di 9,99 euro al mese. Un’offerta sensazionale che ha contribuito a fare dell’azienda francese una delle realtà più convincenti del panorama mondiale delle telefonia mobile. Le concorrenti non possono che rispondere allo stesso modo.

Il mercato è suo ma alcuni servizi mancanti penalizzano Iliad

Nonostante la posizione assolutamente dominante nel mercato della telefonia mobile, Iliad vive una grande contraddizione per quel che riguarda la qualità di alcuni servizi offerti. Su tutti, a far ancora indignare gli utenti è la mancanza di una app per la gestione del proprio profilo Iliad, della sim e di tutte le altre dinamiche che fanno parte di quel determinato processo. Utenti, insomma sul piede di guerra per un servizio che ancora manca alla grande azienda

Per il momento c’è da affidarsi alla pagina web per quelle che sono le normali informazioni da gestire in merito al nostro abbonamento telefonico. Qualche mesa fa sembrava che la situazione potesse cambiare da un momento all’altro, e invece niente da fare, l’app di Iliad non è arrivata ed i clienti si sono ritrovati nelle stesse condizioni di prima.

Ad oggi, la situazione è questa, Iliad non dispone ancora di un’app, dinamica che di certo nel complesso non gioca a suo favore. I clienti sanno quanto sia importante gestire ogni aspetto del proprio abbonamento tramite una applicazione specifica, ma al momento non possono godere di questo essenziale servizio.