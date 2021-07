Iliad sempre più leader assoluta del mercato della telefonia mobile estende ancora di più la sua azione ma non tutti sono soddisfatti.

Oggi Iliad è leader assoluta nel mercato della telefonia mobile. Le sue offerte, la possibilità di godere di un prezzo bloccato ad un importo assolutamente conveniente, avere a disposizione un servizio qualitativamente alto sotto ogni punto di vista, sta lanciando l’azienda verso l’olimpo nel proprio settore. Prezzi vantaggiosi e continue offerte per i nuovi clienti fanno si che l’azienda sia sempre più seguita da milioni e milioni utenti in tutto il paese.

Ad oggi l’unico problema per quanto riguarda la stabilità e l’immagine di Iliad è rappresentato dalla difficoltà per alcuni utenti di cambiare piano tariffario, opzione praticamente impossibile, in quanto non prevista, di fatto, dall’azienda nell’insieme delle operazioni possibili. In pratica chi vuole cambiare tariffa deve prima cambiare gestore e poi rientrare in Iliad sottoscrivendo una nuova proposta. Questo, chiaramente non piace alle associazioni dei consumatori.

LEGGI ANCHE >>> Iliad, arriva l’offerta bomba ma per i clienti è una beffa

Cambiare tariffa con Iliad? Il Codacons alza la voce mentre l’azienda apre alla fibra

Il Codacons, cosi come anticipato ha intenzione di denunciare l’impossibilità da parte dei clienti Iliad di accedere a diversi piani tariffari. Questo succede, in pratica, perchè cosi come per qualsiasi altro gestore, le offerte promozionali che man mano vengono lanciate sul mercato sono rivolte esclusivamente ai nuovi clienti. Una pratica abbastanza comune tra i gestori telefonici che però sempre di più non piace ai clienti ed a quanti ogni mese pagano regolarmente la loro quota di abbonamento al gestore stesso.

Nel frattempo Iliad apre alla fibra, con accordi che potrebbero presto sbocciare in una nuova avventura commerciale per il colosso della telefonia mobile. La fibra in cui la maggior parte dei gestori telefonici hanno già messo le mani, è l’ultima frontiera per Iliad che spera in questo modo di entrare in un mercato finora inesplorato a modo suo, con offerte più che vantaggiose per gli utenti ed un servizio sempre qualitativamente impeccabile.

LEGGI ANCHE >>> Iliad sbaraglia il mercato: perchè tutti vogliono la sua super offerta

Il mercato ha le sue regole e le aziende provano a cavalcarlo in tutti i modi imponendo altrettante regole. Il tutto spesso a discapito degli utenti, alla fine ultimi destinatari, spesso quasi inconsapevoli di dinamiche molto più grandi di loro.