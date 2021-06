La compagnia francese propone una promozione vantaggiosa ma per chi è già dentro si presenta il solito problema: con Iliad niente cambio in corsa.

Per chi non lo avesse ancora fatto e volesse sperimentare nuove promozioni interessanti per la propria telefonia mobile, la Flash 120 di Iliad resterà a disposizione ancora per qualche giorno. Attivabile a un costo mensile di 9,99 euro, l’offerta metterà a disposizione degli utenti chiamate illimitate, sms e 120 giga per la connessione internet. Attenzione però: Flash 120 di Iliad è rivolta a coloro che scelgono di effettuare la portabilità del numero di telefono. Per chi ha già una Sim attiva, le notizie restano pessime: il cambio di tariffa resta un miraggio.

Persiste, in pratica, quella parte poco flessibile dell’offerta di Iliad che aveva attirato l’attenzione del Codacons e mandato su tutte le furie gli utenti, costretti alla rigidità della loro tariffa senza la possibilità di cambiare in corsa. Un problema serio, pur per una compagnia molto competitiva come Iliad, che offre, questo sì, delle tariffe piuttosto vantaggiose. L’associazione, però, aveva messo il mirino proprio sull’impossibilità di cambiare tariffa quando si è già clienti. Il che, per i clienti, significa un’unica (e antipatica) strada percorribile: “Passare ad un altro operatore per poi tornare ad Iliad“.

Iliad, un problema per chi è già dentro

Stando così le cose, pur se Flash 120 si presenta come piuttosto appetibile, rappresenta un’occasione d’oro per i nuovi utenti. Anche loro però, vista la situazione, potrebbero iniziare a pensarci a un ingresso tramite un’offerta che, di fatto, sarebbe un viaggio di sola andata. La modifica della ricaricabile di riferimento, nonostante un’attività piena di tre anni in Italia da parte della compagnia francese, ancora non è possibile. Un nodo che inizia a essere scomodo per quei clienti che, pur trovando vantaggiosa una nuova promozione, non possono far altro che aprire un contratto con un nuovo gestore per poi (eventualmente) richiuderlo e ritornare alla base con la nuova tariffa.

Per chi è cliente della prima ora e ha accettato di entrare in Iliad, per esempio, con una tariffa del tipo Giga 50 e Giga 40, il problema potrebbe essere grosso. Di sicuro lo svantaggio è significativo, dal momento che un nuovo cliente, a un prezzo magari inferiore, potrebbe accedere a una tariffa estremamente più vantaggiosa. Su questo punto, il Codacons era stato chiaro: “I consumatori ormai si sentono presi in giro da un cambio offerta promesso sin dal 2018. Presenteremo una diffida ad Iliad chiedendo di implementare la funzione al più presto”.