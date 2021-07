liad in questi giorni sta inviando dei messaggi ai propri clienti che non passano di certo inosservati. Entriamo nei dettagli e vediamo cosa sta succedendo.

Gli ultimi mesi sono stati segnati dall’impatto del Covid che ha portato con sé delle ripercussioni negative sulle nostre vite, sia dal punto di vista sociale che economico. Al fine di contrastarne la diffusione, infatti, ci viene chiesto di stare attenti ad alcuni accorgimenti, come ad esempio l’utilizzo delle mascherine o il distanziamento sociale. Proprio quest’ultimo aspetto, in effetti, sembra aver contribuito a cambiare il modo di comunicare, con sempre più lavoratori alle prese con lo smart working.

Proprio in tale ambito giocano un ruolo importante i vari operatori telefonici, sempre pronti a sbaragliare la concorrenza con delle offerte vantaggiose, pur di attirare nuove clienti. Ne è un chiaro esempio Iliad, che proprio in questi giorni sta inviando dei messaggi ai propri clienti che non passano di certo inosservati. Entriamo quindi nei dettagli e vediamo cosa sta succedendo.

Iliad scrive a tutti i clienti un promemoria offerta: il motivo

Soltanto qualche giorno fa l’Agcom, Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, ha comunicato a TIM e WindTre un’ingiunzione per non aver ottemperato a quanto previsto dalla delibera n. 252/16/CONS. In base a quest’ultima, ricordiamo, gli operatori devono informare annualmente i propri clienti sulle offerte attive, sia per quanto concerne la telefonia fissa che quella mobile.

Ebbene, proprio in tale ambito si inserisce il promemoria che Iliad sta inviando, tramite e-mail, ai propri clienti, con l’informativa annuale delle condizioni dell’offerta sottoscritta con l’operatore. Grazie a tale comunicazione, l’operatore in questione provvede a fornire tutti i dettagli riguardanti l’offerta attualmente sottoscritta dal cliente, con tanto di riepilogo completo delle condizioni.

I clienti, quindi, hanno così la possibilità di verificare i costi della propria offerta, con la stessa Iliad che all’inizio del messaggio ricorda come tale comunicazione sia obbligatoria. “Ciao, sapevi che gli operatori telefonici sono obbligati ad inviare agli utenti ogni anno una comunicazione di riepilogo sulle condizioni dell’offerta sottoscritta (delibera Agcom 252/16/CONS)? Ed eccoci qui ad inviarti i dettagli della tua offerta, anche se forse questo promemoria è superfluo considerando che, come avrai notato, mese dopo mese il costo della tua offerta non è mai cambiato“.

Ma non solo, sempre attraverso tale comunicazione, Iliad informa che a partire dal 12 luglio 2021, per poter usufruire del traffico dati anche in mare aperto a 12 miglia dalla costa, bisogna attivare l’apposita opzione nell’area personale prima di partire. Rimangono invariati i costi del roaming marittimo, con i prezzi che vengono appositamente evidenziati nel listino prezzi dell’operatore.