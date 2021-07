La carta prepagata è uno strumento di pagamento pratico e utile adatta specialmente agli amanti dello shopping online. Scopriamo qual è la migliore con bonus di benvenuto.

Effettuare acquisti sul web è semplice e veloce grazie alle carte prepagate. Parliamo di uno strumento finanziario collegato ad un deposito di denaro e non ad un conto corrente. Sul mercato è possibile trovare varie carte che si caratterizzano per aspetti differenti e per le diverse operazioni che consentono di compiere. Il titolare può effettuare pagamenti, prelievi, controllare le spese e gestire con sicurezza il denaro versato. Tra tante proposte è possibile selezionare le migliori carte prepagate del mese di luglio per restringere la scelta ed approfittare di interessanti iniziative come il bonus di benvenuto.

Qual è la migliore prepagata di luglio con bonus di benvenuto?

Ogni utente avrà delle specifiche esigenze da soddisfare che lo porteranno ad optare per una carta prepagata piuttosto che per un’altra. All’interno di una fitta giungla di carte tra cui scegliere è possibile selezionare tre offerte particolarmente interessanti che propongono un bonus di benvenuto. Si tratta di premi in denaro oppure di servizi scontati a cui ricorrono le aziende per riuscire ad attirare il maggior numero di clienti. La miglior carta prepagata è quella che riesce a garantire la combinazione vincente tra costi e benefici.

Vivid Money, tanti bonus di cui approfittare

Una prima carta in lizza per essere scelta come la migliore sul mercato è Vivid Money. Il cliente otterrà un bonus di benvenuto di 10 euro dopo aver attivato la carta prepagata e aver effettuato un bonifico minimo di 20 euro e una spesa pari o superiore a 20 euro. E’ fondamentale per ottenere il bonus di benvenuto registrarsi al portale di riferimento attraverso un link di invito. Chi invierà il link riceverà 60 euro per le prime tre persone iscritte a Vivid Money con l’invito più 10 euro per ogni invito aggiuntivo.

La carta prevede un piano standard gratuito e propone un cashback del 10% su ogni spesa effettuata per un limite massimo mensile di 20 euro. Inoltre, è possibile optare per il piano Prime ed ottenere tre mesi gratuiti e poi un costo mensile di 9,90 euro. Il cashback, in questo caso, ha una soglia mensile di 100 euro.

Hype Next e Premium, occasioni di risparmio

Hype è un’altra carta prepagata da inserire tra le migliori. Occorre distinguere il piano Next dal piano Premium. Nel primo caso il titolare otterrà un Buono Amazon da 20 euro accedendo con il link inviato da un amico o inserendo un codice promo. Il secondo piano, invece, ha un bonus di benvenuto di 25 euro, 9,90 euro di spese di attivazione e un costo annuale di 118,80 euro (9,90 euro al mese). Il cashback è personalizzabile ed arriva fino al 10% sulle spese effettuate in base al marchio scelto.

Tinaba, carta prepagata tutta da scoprire

Meno conosciuta è la carta Tinaba, la prepagata che propone un bonus di benvenuto di 10 euro dopo aver provveduto al bonifico dei primi 50 euro. La registrazione non ha costi aggiuntivi, offre 24 prelievi gratuiti nel corso dell’anno, il canone annuale è pari a zero e il limite di spesa è di mille euro ad operazione.