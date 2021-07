Costumista, scenografa e moglie dell’attore Libero De Rienzo, ecco chi è e quanto guadagna Marcella Mosca.

Costumista molto apprezzata del mondo dello spettacolo nostrano, Marcella Mosca è la moglie di Libero De Rienzo. Il noto attore, ricordiamo, si è spento fra il 15 e il 16 luglio del 2021, a soli 44 anni, a causa di un malore improvviso nella sua casa romana. Un grande vuoto, quello lasciato da De Rienzo, che nel corso della sua carriera è riuscito a toccare le anime degli italiani con le sue interpretazioni.

Marcella Mosca: chi è, carriera

Moglie di Libero De Rienzo, Marcella Mosca è originaria di Procida. Particolarmente riservata, non sono disponibili informazioni in merito alla sua data di nascita o al suo segno zodiacale. Costumista e scenografa, nel 2020 è stata set designer di tre lungometraggi di qualità, ovvero Ultras, uscito su Netflix per la regia di Francesco Lettieri. Ma non solo, ha collaborato sempre con lo stesso regista, per un altro film intitolato Lovely Boy. Il terzo lungometraggio, girato da Nicolangelo Gerolmini, invece, è intitolato Fortuna.

LEGGI ANCHE >>> Sergio Japino, cosa fa e quanto guadagna l’ultimo amore di Raffaella Carrà

Marcella Mosca: vita privata, marito, figli

Particolarmente riservata, della vita privata di Marcella Mosca si sa davvero ben poco. Moglie del compianto attore Libero De Rienzo, dalla loro storia d’amore sono nati due figli, il primo nel 2015, la seconda data alla luce nel 2019. La notte fra il 15 e il 16 luglio del 2021 l‘attore, regista e sceneggiatore italiano Libero De Rienzo si è spento, a soli 44 anni, a causa di un malore improvviso nella sua casa romana.

Proprio grazie a Marcella Mosca sembra che Libero De Rienzo avesse scoperto l’amore per l’Isola di Procida, tanto da decidere di istituire il festival Arthetica. Lo stesso De Rienzo, a Leggo nel 2015,m aveva raccontato: “Mia moglie ha radici sull’isola e io ci venivo in vacanza da piccolo. Ora abbiamo una casetta lì, e ci passiamo un po’ di tempo quando possiamo“.

Marcella Mosca: quanto guadagna e patrimonio

Non è dato sapere a quanto ammontino per l’esattezza il patrimonio e i guadagni di Marcella Mosca. A tal proposito ricordiamo che, stando ad alcune informazioni disponibili sul web, in genere lo stipendio di chi svolge la professione di costumista parte da un minimo di 13 mila euro lordi l’anno, fino ad arrivare a superare quota 50 mila euro lordi l’anno. Come già detto, comunque, si tratta solo di stime e non sono disponibili informazioni certe in merito ai compensi di Marcella Mosca.

LEGGI ANCHE >>> Raimondo Vianello e Sandra Mondaini: dov’è finita la loro eredità?

Marcella Mosca: Instagram

Particolarmente riservata, Marcella Mosca ha un account su Instagram privato.