L’incredibile vincita e la reazione ancora più straordinaria da parte della fortunata vincitrice. Una nuova milionaria in città.

La vincita arriva da molto lontano. Nord Carolina, Stati Uniti d’America. La dinamica la solita, un acquisto un po’ abitudinario ed un po’fortuito, la grattata per coprire come andranno le cose, se ci sarà da gioire o da recriminare ed infine quella sensazione di smarrimento, solitamente descritta dai vincitori, soprattutto di cifre molto alte, la sensazione di vivere qualcosa di non autentico, di non reale, che non si immagina possibile.

Un biglietto della serie Gratta e vinci da 20 dollari, il premio? Qualcosa di incredibile, una cifra non immaginabile probabilmente quando si inizia a grattare il biglietto che risulterà poi vincente. 2 milioni di euro la vincita, una cifra di quelle che passa in mezzo alla nostra vita e la capovolge, la scuote, le da un senso ed un indirizzo completamente diversi. Una somma di quelle che distribuiscono serenità e tranquillità per molto, molto tempo.

2 milioni di euro vinti e la sensazione di vivere un’altra vita

Il biglietto del concorso “100X The Cash” è stato acquistato presso il Lucia Food Mart a Stanley, la vincitrice dell’incredibile somma di denaro si è detta quasi turbata dalla vincita. Le sembrava di vivere una vita non sua, non riusciva a credere che quella fosse la realtà. Ritirando il premio, fino all’ultimo non pensava fosse vero, poi, ovviamente ci ha creduto realizzando che da quel momento la sua vita sarebbe completamente cambiata.

La fortunata vincitrice ha optato per il premio forfettario, che ammonta complessivamente a 1,2 milioni di dollari, che una volta pagate le tasse federali si riduce a 849,006mila dollari. Comunque niente male per la donna, che ha ipotecato un futuro abbastanza radioso per la sua famiglia.

Il Gratta e vinci continua a distribuire sogni e belle speranze ai cittadini di tutto il mondo, i fortunati giocatori ringraziano e si lanciano in una vita tutta nuova e tutta da scoprire.