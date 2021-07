Una vincita da capogiro. Milionario all’improvviso, con un biglietto acquistato quasi per caso. La fortuna non ha limiti.

La vincita straordinaria arriva dalla Florida, Contea di Broward, dove un uomo di settant’anni ha vinto la bellezza si 4,66 milioni di dollari al Gratta e vinci. A Week For Life della Florida Lottery. L’equivalente per certi versi del nostro Win for Life, in salsa americana. Un biglietto da 10 dollari acquistato da Publix, una grattata veloce e la scoperta del premio davvero sensazionale. La vita travolta in un attimo, tutto cambiato all’improvviso.

Cosi come spesso accade in questi casi, per alcune tipologie di giochi che lo consentono, il vincitore ha optato per un premio forfettario invece dei classici 5mila dollari a settimana. Il rivenditore del biglietto fortunato cosi come previsto dalla lotteria della Florida incasserà un bonus da 10mila euro, in seguito alla vincita del suo cliente. L’uomo, settantenne, di colpo diventato milionario, potrà ora godersi la vincita in totale serenità, senza pensare a problemi e preoccupazioni.

Gratta e vinci, il concorso continua a regalare premi e soddisfazioni ai giocatori

Gratta e vinci che negli Stati Uniti cosi come in altre parti del mondo regala vincite milionarie e grandi soddisfazioni ai milioni di giocatori che ogni giorno affollano le ricevitorie o i negozi che vendono i tagliandi fortunati. Li nella maggior parte dei casi esiste il bonus per l’esercente che ha venduto il biglietto, quindi la vincita riguarda in qualche modo anche il titolare della stessa ricevitoria, di certo due volte fortunato, per la pubblicità che verrà e per il bonus.

In Italia, il Gratta e vinci è ormai diventata una dolce abitudine se cosi si può dire, tra un caffè ed il ritorno da lavoro in genere. Niente di più semplice. Si tenta la fortuna sperando di trovare l’icona giusta o il numero fortunato, vincere, non è mai stato cosi semplice, cosi affascinante. La vittoria arriva e cambia tutto d’un colpo.

In Florida un nuovo milionario ha fatto il suo ingresso in società. Niente di più avvincente, il gioco la fortuna che bussa ed il neo vincitore emozionato come non mai.