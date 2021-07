Al Million day si vince senza esclusioni di colpi. La vittoria è ormai un lusso che in tanti possono permettersi. Crescono i milionari.

Una giocata da sogno che arriva direttamente da Como. Due giocate da un euro, diverse, ma probabilmente riconducibili alla stessa persona che hanno prodotto l’incredibile vincita di 2 milioni di euro. Il concorso è il Million day, che ultimamente tante soddisfazioni sta dando ai giocatori italiani. Parecchi infatti i milioni distribuiti dall’inizio dell’anno, per non parlare di quelli assegnati da quando il gioco ha preso il via. Giocatori al settimo cielo.

Il tutto è avvenuto presso la tabaccheria di Muggiò che condivide lo spazio dell’attività con la pasticceria Fiin. Lorenzo Verga, titolare della ricevitoria insieme a suo fratello Paolo ha infatti confermato che potrebbe trattarsi di due distinte giocate, la seconda avvenuta per puro caso. Si ipotizza, quindi che il giocatore sia lo stesso con due giocate identiche. Due giocate, doppio premio, due milioni di euro, davvero niente male per un errore vero e proprio.

Al Million day la vincita è doppia e in paese scoppia la festa

Secondo uno dei gestori l’uomo che ha vinto il doppio premio con la giocata per l’appunto casualmente doppia avrebbe avuto un abbonamento settimanale, rinnovato da poco, rinnovato proprio quel giorno, questo il fatto che ha incuriosito il titolare che ha subito pensato a quella persona come vincitore dei 2 milioni al Million day. A quel punto in paese è scattata la festa, tutti curiosi di conoscere l’identità del fortunato vincitore.

In tabaccheria si è brindato e si è fatto festa, con l’amaro in bocca per la mancata, al momento, certezza, circa l’identità del giocatore fortunato. 2 milioni di euro non sono uno scherzo, 2 milioni di euro cambiano la vita, la stravolgono, ne fanno qualcos’altro, qualcosa di più sereno e rassicurante.

A Como è scattata la festa per un nuovo milionario, al gioco, cosi come a tanti è capitato negli ultimi mesi. Il gioco che fa ricchi e cambia la vita, il gioco che diventa strumento di innalzamento sociale in molti casi, il gioco che spesso mette a segno veri e propri miracoli.