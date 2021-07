L’offerta lanciata il 1° luglio è prossima alla scadenza. Mancano pochi giorni per approfittare del risparmio mensile di 10 euro sui costi della sottoscrizione.

Giovedì 29 scadranno le invitanti offerte proposte da Dazn nel mese di luglio. I ritardatari hanno ancora pochi giorni per decidere se attivare la sottoscrizione con la piattaforma di streaming per vedere le partite di serie A della prossima stagione usufruendo del risparmio di 10 euro al mese. Salvo deroghe, infatti, a partire dal 29 luglio l’abbonamento si dovrà pagare interamente passando al prezzo pieno di 29,99 euro. Un aumento mensile significativo visto che con l’attuale promozione il costo è di 19,99 euro.

Ultimi rumors sull’offerta Dazn

Nessuna indiscrezione lascia pensare che Dazn proporrà una proroga dell’interessante offerta sull’accesso alla piattaforma. Dal 29 luglio 2021 i costi di abbonamento saranno di 29,99 euro al mese e non più 19,99. Nove giorni, dunque, per procedere con la sottoscrizione del contratto oppure la visione delle partite della Serie A avrà un prezzo più elevato.

Ricordiamo che Dazn si è aggiudicata i diritti del campionato 2021/2022 cancellando l’egemonia di Sky. La piattaforma trasmetterà dieci partite a giornata di cui sette saranno in esclusiva e tre in co-esclusiva con Sky. In più, i clienti Dazn potranno vedere le partite della Liga, della Copa Libertadores, della Copa Sudamericana, della FA cup, dell’MLS e della Carabao Cup.

Come abbonarsi a Dazn

Procedere con la sottoscrizione del contratto per la visione della piattaforma di streaming è semplice. Basterà accedere al portale ufficiale di Dazn, creare un account indicando nome, cognome, indirizzo e-mail, selezionare il metodo di pagamento preferito e concludere l’operazione. Pochi passaggi e si potranno iniziare a vedere i contenuti della piattaforma.

Tutti i modi per vedere Dazn

Con o senza offerta, Dazn è visibile attraverso pc, smartphone, tablet oppure smart TV. L’abbonamento è fruibile scaricando l’app sui dispositivi in proprio possesso. E’ possibile connettere fino a sei dispositivi e guardare contemporaneamente lo spettacolo su due device. Nel caso in cui non si possieda una smart tv basterà collegare con l’apposito cavo il computer alla televisione per godere di una migliore visione delle partite.