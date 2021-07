Importanti novità in arrivo per chi ha un operatore telefonico diverso da Tim e desidera abbonarsi a Dazn. Entriamo quindi nei dettagli e vediamo cosa c’è da sapere in merito.

Il calcio si rivela essere, indubbiamente, uno degli sport più amati e seguiti dagli italiani. Non stupisce, pertanto, che siano in molti a essere interessati alle varie dinamiche che lo riguardano, come ad esempio le varie trattative di calciomercato o la questione dei diritti TV, per la trasmissione delle gare. Dopo anni caratterizzati dal dominio di Sky, infatti, si è assistito, recentemente, a quello che viene considerato un vero e proprio colpo di scena.

Dazn, ricordiamo, si è assicurata la trasmissione di tutte e le 10 gare a giornata, con 3 in co-esclusiva con Sky. Una novità importante, con molti tifosi che continuano a chiedersi, ad esempio, quanto costerà vedere le partite della prossima stagione comodamente da casa. Allo stesso tempo, visto l’accordo fatto da Dazn con Tim, sono in molti a chiedersi cosa succederà a chi ha un operatore telefonico diverso. Proprio in tale ambito giungono finalmente delle importanti novità. Entriamo quindi nei dettagli e vediamo cosa c’è da sapere in merito.

Tim-Dazn, importanti novità in arrivo per chi ha un altro operatore: da giovedì è possibile abbonarsi

Buone notizie in arrivo per chi ha un operatore telefonico diverso da Tim. A partire da giovedì 15 luglio, infatti, potranno abbonarsi e accedere ai vari programmi mesi a disposizione da Dazn. A tal fine non bisognerà fare altro che recarsi presso un qualsiasi punto vendita Tim e chiedere l’attivazione del servizio in questione.

Quest’ultimo, ricordiamo, prevede l’utilizzo di un apposito decoder che deve essere collegato al proprio televisore e internet. Oltre alle partite di Serie A, la programmazione di Dazn prevede anche Uefa Europa League, il meglio della Uefa Conference League, Serie B e Liga spagnola. Tra gli altri si annoverano FA Cup inglese, MotoGP e tanti altri eventi sportivi.

Ma non solo, è possibile avere anche Mediaset Infinity con 104 partite della UEFA Champions League a stagione. A queste, inoltre, si aggiungono le 17 partite disponibili in chiaro su Canale 5, oltre ad un ampio catalogo con programmi di intrattenimento, con tanti film, serie televisive e produzioni originali.