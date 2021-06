Diletta Leotta potrebbe lasciare Dazn e di conseguenza i relativi compensi. Ecco a quanti soldi dovrà rinunciare in caso di addio.

Il calcio è, indubbiamente, uno degli sport più amati e seguiti dagli italiani. Non stupisce, pertanto, che siano davvero in tanti ad essere interessati alle varie dinamiche che lo riguardano, come ad esempio la questione dei diritti TV, per la trasmissione delle partite. Dopo anni all’insegna del dominio di Sky, infatti, si è assistito, di recente, ad un vero e proprio colpo di scena. Dazn, come noto, si è assicurata la trasmissione di ben 7 partite su 10 del prossimo campionato di Serie A.

Una novità importante, che porta allo stesso tempo con sé vari quesiti, come ad esempio quanto costerà vedere le partite della prossima stagione comodamente da casa. Se tutto questo non bastasse, sembra che in vista della prossima stagione calcistica Dazn possa dire addio al suo volto di punta, ovvero Diletta Leotta. Un’indiscrezione, al momento non confermata, che ha destato inevitabilmente particolare interesse.

LEGGI ANCHE >>> Dazn falsa partenza, non si vedono le partite: piattaforma già “down”

Diletta Leotta “lascia Dazn” e 400 mila euro a stagione

Volto di punta di Dazn, Diletta Leotta sembra pronta a dire addio. A rivelarlo su Twitch è il giornalista Sandro Sabatini che a tal proposito ha dichiarato: “Pare che Diletta Leotta lasci Dazn, non ha rinnovato il contratto e probabilmente non sarà più il volto dell’emittente nella prossima stagione. Dove andrà non lo so, forse lavorerà con Can Yaman in un film o in una serie TV“.

Indiscrezione confermata anche da Paolo Bargiggia che, a sua volta, ha scritto: “forse senza la Leotta che non sarebbe così certa di vedersi rinnovare il contratto da 400 mila euro a stagione“. Proprio questo, quindi, sarebbe il compenso a cui la Leotta si ritroverebbe a rinunciare nel caso in cui non proseguisse il suo rapporto con Dazn.

LEGGI ANCHE >>> Ryan Friedkin e il bacio a Diletta Leotta, quanto guadagna il vicepresidente della Roma

Al suo posto, sempre stando ai rumors, potrebbe arrivare Giorgia Rossi, conduttrice e giornalista a Tiki Taka, Studio Sport e Domenica Premium. Al momento comunque, è bene sottolineare, non sono ancora giunte né conferme né smentite da parte di Dazn e nemmeno della stessa Leotta.