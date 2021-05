Figlio del noto imprenditore Dan Friedkin e vicepresidente della Roma, ecco quanto guadagna Ryan Friedkin, finito di recente al centro della cronaca rosa per via di un bacio con Diletta Leotta.

Ryan Friedkin è figlio del noto imprenditore Dan Friedkin e vicepresidente della Roma. Particolarmente riservato, di lui si sa ben poco. Di recente, però, è finito al centro della cronaca rosa per via di alcune foto che lo ritraggono mentre si bacia con Diletta Leotta. Immagini che non sono passate di certo inosservate, tanto che in molti sono curiosi di conoscere qualcosa in più su di lui, come ad esempio a quanto ammonti il suo patrimonio. Entriamo quindi nei dettagli e vediamo assieme chi è, la sua carriera e soprattutto quanto guadagna.

Ryan Friedkin: chi è, altezza, carriera

Nome: Ryan Friedkin

Altezza: 175 cm

Peso: circa 78 kg

Data di nascita: 23 aprile 1990

Luogo di nascita: Texas

Nato in Texas il 23 aprile 1990, Ryan Friedkin è alto 175 cm, pesa 78 kg ed è del segno zodiacale del Toro. Figlio di Dan Friedkin, ha conseguito la laurea presso la Southern Methodist Univesity, per poi diventare direttore e consigliere di amministrazione di The Friedkin Group.

Grande appassionato del mondo del cinema, nel 2014 ha fondato assieme al padre la Imperative Entertainment. Una casa di produzione di successo, che si occupa della produzione di film, serie televisive e documentari. Tra i film prodotti, ad esempio, si annoverano: Hot Summer Nights, Arizona e The Last Vermer.

Ma non solo, veste anche un ruolo importantissimo nell’organizzazione Friedkin Conservation Fund, il cui scopo è quello di salvaguardare l’ecosistema della Tanzania. Il giovane Friedkin ha vissuto per tanti anni a Los Angeles, mentre al momento si trova a Roma, dove ricopre il ruolo di vicepresidente dell’AS Roma. Il noto club di calcio, infatti, è stato acquistato nel 2020 dal padre Dan Friedkin.

LEGGI ANCHE >>> Gabriel Garko, quanto guadagna l’attore “più bello d’Italia”

Ryan Friedkin: vita privata, Diletta Leotta, fidanzata, figli

Particolarmente riservato, della vita di Ryan Friedkin si sa davvero ben poco. Di recente il vicepresidente della Roma è finito nel mirino del gossip per via di una foto, pubblicata da Dagospia, che mostra il giovane mentre si scambia un bacio con la nota conduttrice Diletta Leotta. Immagini che non sono passate di certo inosservate, soprattutto perché la showgirl è sentimentalmente legata all’attore Can Yaman. A fornire maggiori spiegazioni in merito, quindi, ci ha pensato la stessa Leotta.

Raggiunta da Valerio Staffelli, che le ha consegnato un altro Tapiro d’Oro, ha infatti affermato: “Quelle foto sono di dicembre. Ero single e a 29 anni, se sei single, un limone te lo puoi anche concedere. Sto ancora con Can, ero in macchina con lui poco fa. Ci sono dei limiti che non devono essere superati e la sfera privata di una persona fa parte di questi. Non mi aspettavo che pubblicassero quelle foto, anzi nemmeno immaginavo che avessero potuto scattarle dentro casa“. Per quanto riguarda il figlio di Dan Friedkin, invece, non sono disponibili informazioni in merito alla sua attuale situazione sentimentale.

Ryan Friedkin: quanto guadagna e patrimonio

Così come per la sua vita privata, non sono disponibili informazioni in merito ai suoi compensi. Non è dato, pertanto, sapere a quanto ammontino per l’esattezza il patrimonio e i guadagni di Ryan Friedkin. Sono disponibili, invece, alcune informazioni in merito al patrimonio della sua ricca famiglia.

Come riportato da Money, infatti, nell’ultimo resoconto del 2019, il gruppo di aziende Friedkin ha dichiarato un patrimonio di 4 miliardi di dollari. Ma non solo, il padre Dan Friedkin si colloca al 590° posto della speciale classifica degli uomini più ricchi al mondo. Delle cifre senz’ombra di dubbio da capogiro, per una famiglia di imprenditori a capo di aziende all’insegna del successo.

LEGGI ANCHE >>> Rocio Munoz Morales, quanto guadagna l’attrice compagna di Raoul Bova

Ryan Friedkin: Instagram e Facebook

A differenza di molti altri volti noti, Ryan Friedkin non sembra amare particolarmente i social. Non si trovano, infatti, account a suo nome, né su Instagram né su Facebook.