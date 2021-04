Tra gli attori più apprezzati e conosciuti del mondo dello spettacolo nostrano, ecco quanto guadagna Gabriel Garko. Svelate le cifre che non ti aspetti.

Gabriel Garko è senz’ombra di dubbio uno degli attori più apprezzati e conosciuti del mondo dello spettacolo italiano. Protagonista di numerose fiction di successo, sono in molti ad essere curiosi di conoscere qualcosa in più sul nota artista, come ad esempio a quanto ammonti il suo patrimonio. Entriamo quindi nei dettagli e vediamo assieme chi è, la sua carriera e soprattutto quanto guadagna.

Gabriel Garko: chi è, altezza, carriera

Nome: Gabriel Garko, nato Dario Gabriel Oliviero

Altezza: 192 cm

Peso: 85 kg

Data di nascita: 12 luglio 1972

Luogo di nascita: Torino

Nato a Torino il 12 luglio 1972, Gabriel Garko è alto 192 cm, pesa 85 kg ed è del segno zodiacale del Cancro. Nel 1990 vince il titolo di Mr. Settimo Torinese, per poi aggiudicarsi l’anno seguente il titolo de Il più bello d’Italia. Realizza alcuni fotoromanzi, per poi entrare a far parte del corpo di ballo della terza edizione di Scherzi a parte nel 1993. Due anni dopo debutta, assieme a Francesca Dellera, nel cortometraggio Troppo caldo, che è stato presentato anche al Festival internazionale d’arte cinematografica di Venezia.

Inizia quindi a farsi apprezzare grazie alla sua partecipazione a varie fiction televisive. Tra queste si annoverano Una donna in fuga nel 1996 e Angelo nero nel 1998. Tra il 2001 e il 2003 lo vediamo sul piccolo schermo grazie alla serie televisiva Il bello delle donne. Sempre nello stesso periodo lavora per il grande schermo, alle prese con i film Le fate ignoranti di Ferzan Özpetek, Callas forever di Franco Zeffirelli e Senso 45 di Tinto Brass.

Nel 2006 è il protagonista della mini serie televisiva L’Onore e il rispetto. L’anno seguente ritorna al cinema, grazie a Una moglie bellissima. Nel 2008, invece, ricopre il ruolo di un sacerdote nel film tv Io ti assolvo, per poi essere protagonista della miniserie Il sangue e la rosa. Il 2010 vede Gabriel Garko recitare, assieme a Sabrina Ferilli, nel film Caldo criminale. Ma non solo, sempre nello stesso anno è anche il protagonista della serie televisiva Il peccato e la vergogna. Nell’autunno 2011 recita in Viso d’angelo, mentre nel 2014 è impegnato nella miniserie in due puntate di Rodolfo Valentino – La leggenda.

Una carriera all’insegna del successo, quella di Gabriel Garko, che nel febbraio del 2016 ha affiancato Carlo Conti, Virginia Raffaele e Madalina Ghenea alla conduzione del Festival di Sanremo. Nel 2021, inoltre, è stato ospite di una puntata della quinta edizione del Grande Fratello Vip, dove ha deciso di fare coming out.

LEGGI ANCHE >>> Tommaso Zorzi, quanto guadagna il vincitore del Grande Fratello Vip

Gabriel Garko: vita privata, ex fidanzate, compagno, figli

Nato Dario Gabriel Oliviero, Gabriel Garko, nel corso della sua esperienza al Festival di Sanremo, ha fatto sapere di aver cambiato nome all’anagrafe. A tal proposito, infatti, aveva dichiarato: “Il mio nome è Gabriel Garko. È il mio vero nome, ho cambiato nome da poco“.

Per quanto riguarda la sua vita privata, si sa davvero ben poco. Dopo aver avuto una storia con Manuela Arcuri, l’attore ha convissuto per circa otto anni con Eva Grimaldi. In seguito ha intrapreso una relazione con Adua Del Vesco, salvo poi rivelare che fosse stata solamente una storia costruita ad arte. Nel corso della quinta edizione del Grande Fratello Vip, infatti, l’attore, facendo una sorpresa all’allora concorrente Adua Del Vesco, ha deciso di fare coming out.

Ospite qualche mese fa nel salotto di Silvia Toffanin a Verissimo, l’attore aveva rivelato: “Ho avuto la mia prima vera storia d’amore con un ragazzo di nome Riccardo. Sono stato con lui undici anni“. Per quanto riguarda il rapporto con Gabriele Rossi, invece, aveva affermato: “La storia con Gabriele si è conclusa ma siamo rimasti in ottimi rapporti. Ci sentiamo tutti i giorni e forse ci vogliamo più bene da amici che da altro“.

Gabriel Garko: quanto guadagna e patrimonio

Come spesso accade quando si tratta di volti noti del mondo dello spettacolo, non è dato sapere a quanto ammontino per l’esattezza il patrimonio e i guadagni di Gabriel Garko. Protagonista di una carriera all’insegna del successo, però, è possibile ipotizzare che si tratti di cifre non affatto indifferenti. A tal proposito interesserà sapere che stando a quanto riportato qualche tempo fa dal settimanale Nuovo TV, sembra che l’artista percepisca un cachet compreso tra 12 e 20 mila euro per ogni ospitata. Per quanto riguarda la sua partecipazione, nel 2016, al Festival di Sanremo, invece, avrebbe percepito ben 43 mila euro. Da non trascurare, poi, il compenso ricevuto per fare coming out al Grande Fratello Vip.

A tal proposito Selvaggia Lucarelli, su Tpi, aveva scritto: “Garko avrà pure voglia di liberarsi, ma lo ha fatto, secondo le mie fonti, alla modica somma di 30 mila euro al Gf e 30 mila a Verissimo. Poteva dimostrarci di non voler più far parte di quell’ingranaggio e di avere uno slancio onesto, senza alcun ritorno, se non quello della verità“. Cifre senz’ombra di dubbio importanti, per uno degli attori italiani più apprezzati. Come già detto, comunque, si tratta solamente di rumors e non sono mai giunte conferme in merito da parte del diretto interessato.

LEGGI ANCHE >>> Rocio Munoz Morales, quanto guadagna l’attrice compagna di Raoul Bova

Gabriel Garko: Instagram e Facebook

Gabriel Garko è molto seguito anche sui social, in particolar modo su Instagram e Facebook, dove condivide spesso foto e video con i suoi tantissimi follower.