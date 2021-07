Il grande campione e la sua passione per le auto, scandita dalle cronache di pari passo alla sua carriera calcistica.

Una carriera che sia verso la sua fase calante, il contratto con la Juventus da 30 milioni di euro all’anno, l’ambizione di continuare ancora, di provarci ancora una volta per il Mondiale del prossimo anno. Il Portogallo la soddisfazione per il trofeo continentale per nazionali conquistato nel 2016, i trofei con Manchester United e Real Madrid. La carriera di Cristiano Ronaldo, però, conosce anche altri tipi di soddisfazioni, passioni, spesso condivise con i media.

I motori, auto da corsa, classiche, moderne, tutto e di più, la sua passione per le quattro ruote è cosa risaputa. Sui giornali, sul web, la sua collezione di auto è cosa ormai nota. Il batticuore dei tifosi juventini qualche settimana fa quando qualche sua auto fu portata via da Torino, facendo pensare ad un immediato trasferimento, cosi come successe al arrivo nel capoluogo piemontese. Per ora, Cristiano Ronaldo, insieme a tutte le sue auto resta a Torino, per ora, si intende.

LEGGI ANCHE >>> Furti d’auto in Italia: quali sono i modelli preferiti dai malviventi

Bugatti, Ferrari e Rolls Royce: il patrimonio in auto di CR7 vale 20 milioni di euro

Il patrimonio in auto del campione portoghese Cristiano Ronaldo dovrebbe secondo stime fedeli, attestarsi intorno ai 20 milioni di euro, una cifra folle che evidenzia il grado di coinvolgimento del calciatore quando si parla di quattro ruote. La sua collezione vanta pezzi davvero unici che vanno dalla super sportiva, alla auto, quasi, per tutti i giorni. Tra i suoi pezzi pregiati troviamo i seguenti modelli:

Bugatti Chiron : prezzo 3 milioni di euro, 1.500 cavalli, da 0 a 100 km/h in 2.4

: prezzo 3 milioni di euro, 1.500 cavalli, da 0 a 100 km/h in 2.4 Ferrari F12 TDF 350 mila euro

350 mila euro Rossa modello 599 GTO.

Lamborghini Aventador LP700, 300 mila euro (da 0 a 100 km/h in 2.9 secondi, con 700 cavalli)

300 mila euro (da 0 a 100 km/h in 2.9 secondi, con 700 cavalli) Rolls Royce Phantom ,400 mila euro. Il portoghese possiede della stessa casa anche il modello Cullinan .

,400 mila euro. Il portoghese possiede della stessa casa anche il modello . Bugatti Veyron 16.4 Grand Sport , 1.2 milioni di euro

, 1.2 milioni di euro Maserati GranCabrioPorsche

911 Carrera S Cabriolet: 130 mila euro e 420 cavalli

130 mila euro e 420 cavalli Audi R8

Porsche Cayenne

Mercedes AMG GLE63 valore di 150mila euro

valore di 150mila euro Chevrolet Camaro

Mercedes Brabus Classe G

LEGGI ANCHE >>> Incentivi per l’acquisto dell’auto: preparatevi a novità sorprendenti

Calciatori e bolidi, un binomio perfetto, la storia del calcio lo insegna. Auto da sogno e professionisti del calcio fanno ormai coppia fissa, sarà che sono, i calciatori tra i pochi a potersi permettere certe cifra. Cristiano Ronaldo come Romelu Lukaku, Zlatan Ibrahimovic tra i colleghi di Cristiano Ronaldo con la stessa passione sfrenata per le auto. Cosi come in passato giganti come Diego Armando Maradona hanno associato la propria immagine a cause automobilistiche pregiate. Oggi la storia si ripete, il campione, in quanto a numero e tipologia di auto possedute, probabilmente è ancora e sempre lui, Cristiano Ronaldo.