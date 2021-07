Il calciatore del Paris Saint-Germain, ricordiamo, è convolato a nozze il 15 luglio 2021 con Jessica Aidi. Una cerimonia da favola, con la modella francese che ha sfoggiato ben tre vestiti differenti. Ad impreziosire il tutto una collana davvero unica nel suo genere, in grado di ammaliare tutti i presenti. Ma quanto costa? Entriamo nei dettagli e vediamo quali sono le informazioni disponibili in merito.

LEGGI ANCHE >>> Roberto Mancini, quanto guadagna il ct della Nazionale, artefice del sogno azzurro

Matrimonio Verratti, il gioiello sfoggiato dalla moglie spiazza tutti: cifre da capogiro

Un matrimonio da favola, quello tra Marco Verratti e Jessica Aidi, con la modella francese che ha sfoggiato ben tre abiti bianchi, firmati LaMariée Capricieuse e Milla Nova. Per pronunciare il fatidico sì ha indossato un tailleur di pizzo dalle trasparenze audaci. Nel corso della prima parte della cerimonia ha sfoggiato un sinuoso modello a sirena con la scollatura profonda, mentre per i festeggiamenti serali ha optato per un minidress con la gonna a ruota di tulle.

Ad impreziosire il tutto un gioiello prezioso, in grado di ammaliare tutti i presenti e non solo. Un pezzo unico nel suo genere, realizzato da Maison Paillard, rinomato brand di gioielli nato negli anni ’50 e realizzato appositamente per la Aidi in occasione del suo matrimonio.

LEGGI ANCHE >>> Gianluigi Donnarumma, quanto guadagna il portiere della Nazionale eroe di Wembley

Si tratta di un pezzo composta da 3353 diamanti in oro rosa e bianco. Per quanto riguarda il prezzo non sono disponibili informazioni certe in merito. A tal proposito, stando a quanto riportato da blogtivvu.com, “non si esclude che possa aggirarsi intorno ai 600 mila euro“. Un prezzo indubbiamente da capogiro, per un gioiello in grado di far sognare tutte le donne.