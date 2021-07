Modella francese, moglie del calciatore della Nazionale italiana Marco Verratti, ecco quanto guadagna Jessica Aidi. Svelate le cifre che non ti aspetti.

Dopo ben 53 anni l’Italia è tornata sul tetto d’Europa, dopo aver battuto l’Inghilterra in finale ai calci di rigore. Un trionfo che fa sognare gli italiani, che non hanno perso l’occasione, in questi giorni, di dimostrare il proprio affetto agli Azzurri, con tanto di cori e caroselli in strada. Non stupisce, quindi, che siano davvero in molti a essere curiosi di scoprire qualcosa in più sugli artefici di questo successo, tra cui il calciatore Marco Verratti.

Centrocampista del Paris Saint-Germain, ha deciso di convolare a nozze il giorno 15 luglio 2021 con la modella francese Jessica Aidi. Particolarmente seguita sui social, non stupisce, quindi, che siano in molti a voler conoscere qualche curiosità in più sulla moglie del calciatore, come ad esempio a quanto ammonti il suo patrimonio. Entriamo quindi nei dettagli e vediamo assieme chi è, la sua carriera e quanto guadagna.

Nata a Montpellier, in Francia, l’11 luglio 1992, Jessica Aidi è alta 175 cm ed è del segno zodiacale del Cancro. Modella francese, è riuscita in poco tempo a conquistare l’interesse delle agenzie di moda, tra cui la Next Model Management, famosa agenzia con sede a New York. Proprio grazie a quest’ultima la Aidi ha avuto modo di sfilare per alcuni celebri marchi di moda, finendo sulle copertine di importanti riviste come Sports Illustrated e Elle. È stata, inoltre, una delle 6 finaliste del Si Swimsuit.

Ha fatto il suo debutto nel mondo dello spettacolo nei panni di booker, ovvero chi gestisce gli appuntamenti, i casting e i servizi fotografici dei modelli, dei concorrenti del reality show Les Marseillais à Dubai. Prima di diventare nota al grande pubblico, però, Jessica Aidi si divideva tra il lavoro d’indossatrice e quello di cameriera. Proprio quest’ultimo lavoro le ha permesso di conoscere il marito Marco Verratti.

Jessica Aidi: vita privata, marito, figli

Per quanto riguarda la vita privata, Jessica Aidi è sentimentalmente legata al calciatore della Nazionale italiana, Marco Verratti, con cui è convolata a nozze il giorno 15 luglio 2021. I due si sono conosciuti, nel 2018, in un ristorante di Parigi, dove lei lavorava come cameriera. A quanto pare è stato un vero e proprio colpo di fulmine, con Verratti che poco dopo si è separato dall’allora moglie, Laura Zazzara, madre dei suoi due figli Tommaso e Andrea.

Reduce dalla vittoria di Euro 2020, Verratti, come già detto, ha deciso di sposarsi il 15 luglio 2021 proprio con Jessica Aidi. A gennaio c’è stata la romantica proposta di matrimonio sulla spiaggia di Marrakech, in Marocco. Il matrimonio, invece, ha luogo a Parigi. Tanti gli ospiti invitati, tra cui Immobile e Insigne, storici compagni del calciatore ai tempi del Pescara.

Jessica Aidi: quanto guadagna e patrimonio

Come spesso accade quando si tratta di volti noti del mondo della moda, non è dato sapere con certezza quanto guadagni e a quanto ammonti il patrimonio di Jessica Aidi. Vista la sua carriera, però, è possibile ipotizzare che si tratti di cifre non affatto indifferenti.

A tal proposito ricordiamo che stando a quanto calcolato dal Bureau of Labor Statistics, un’unità del Dipartimento del Lavoro degli Stati Uniti d’America, mediamente una modella riesce a guadagnare 48 mila dollari l’anno. I compensi, ovviamente, possono variare davvero moltissimo, tanto da arrivare a raggiungere, per le top model più famose, anche a 30,5 milioni di dollari. Come già detto, comunque, si tratta di stime e non sono disponibili informazioni in merito ai compensi di Jessica Aidi.

Da non dimenticare, poi, il patrimonio del marito, Marco Verratti, che, stando a quanto riporta L’Equipe, guadagnerebbe ben 9 milioni di euro netti a stagione.

Jessica Aidi: Instagram

Nota modella e moglie di Marco Verratti, Jessica Aidi è molto seguita anche sui social, in particolar modo su Instagram, dove condivide spesso scatti e video con i suoi tanti follower.