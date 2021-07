Ma non solo, a partire dal 1° luglio 2021 molte famiglie possono beneficiare dell’assegno unico temporaneo. Quest’ultimo, ricordiamo, viene riconosciuto ad alcune determinate categorie di persone fino a dicembre 2021, per poi diventare definitivo a partire da gennaio 2022. Una misura particolarmente attesa, e senz’ombra di dubbio importante, con molti che si chiedono se ne possono usufruire anche i genitori separati, divorziati, conviventi e nonni. Entriamo quindi nei dettagli e vediamo cosa c’è da sapere in merito.

LEGGI ANCHE >>> Green pass, stangata in arrivo: l’incubo che vivranno in molti

Assegno unico, importanti novità in arrivo per separati e divorziati: come funziona

A partire dal 1° luglio 2021 fino al 31 dicembre 2021 è possibile beneficiare dell’Assegno temporaneo per i figli minori. Quest’ultimo è destinato ai nuclei con figli minori di 18 anni, che non abbiano diritto all’assegno per il nucleo familiare, come disoccupati e lavoratori autonomi. Una misura ponte, che verrà estesa a tutti a partire dal 1° gennaio 2022. Proprio in tale ambito sono in molti a chiedersi come funzioni in presenza di genitori separati e divorziati.

Ebbene, alla base di questo incentivo, ricordiamo, vi è la volontà di sostenere economicamente, in modo universale, tutti coloro che si prendono cura di un minore. Come si evince dalla circolare 93/2021 dell’Inps, infatti, l’’assegno unico spetta a tutti i nuclei familiari con ISEE inferiore ai 50 mila euro, in cui siano presenti figli minorenni, compresi i figli minori adottati o in affido preadottivo.

L’assegno unico, quindi, può essere richiesto anche dai genitori separati o divorziati. Nel caso in cui abbiano l’affidamento condiviso dei figli minorenni, infatti, l’importo dell’assegno viene equamente suddiviso tra i due genitori. Allo stesso tempo, in caso di accordo comune tra i due genitori, l’assegno può essere percepito da un solo genitore.

Assegno unico per genitori non sposati e nonni

Come funziona, invece, nel caso in cui si tratti di due genitori conviventi, ma non sposati? Ebbene, in questo caso è necessario, innanzitutto, che i soggetti in questione risultino nello stesso stato di famiglia. In questo caso l’importo dell’assegno dipende dal reddito complessivo, determinato dalla somma dei due redditi.

Se invece i genitori non convivono, vengono prese in considerazione entrambe le certificazioni ISEE, con la figura del “componente aggregato al nucleo”. A fare richiesta del sussidio è il nucleo di cui fanno parte i minori. In un secondo momento viene aggregato il genitore non convivente. In ogni caso, quindi, vengono presi in considerazione i redditi di entrambi i genitori, a prescindere che convivano o meno.

LEGGI ANCHE >>> Artrite, chi ne soffre ha diritto a 287 euro al mese: cosa c’è da sapere

Come già detto, hanno diritto l’assegno unico tutti coloro che rivestono il ruolo di tutore legale dei minori. In tale ambito, quindi, possono farne richiesta anche i nonni, nel caso in cui sia presente un provvedimento formale di affido dei minori a carico dei nonni e se i nipoti risultino dal loro Isee.