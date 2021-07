Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha conferito le onorificenze dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana ai vincitori di Euro 2020. Ma cosa comporta? Scopriamolo assieme.

Dopo 53 anni l’Italia è tornata sul tetto d’Europa, battendo l’Inghilterra in finale ai calci di rigore. Un trionfo che ha fatto sognare gli italiani, che non hanno perso l’occasione, in questi giorni, di dimostrare il proprio affetto agli Azzurri, con tanto di cori e caroselli in strada. Non stupisce, quindi, che siano davvero in molti a essere curiosi di scoprire qualcosa in più sugli artefici di questo successo.

Tra questi si annoverano, ovviamente, i calciatori, il ct Roberto Mancini e tutto lo staff della Nazionale. Un successo che non è passato di certo inosservato, con il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che ha conferito le onorificenze dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana ai vincitori di Euro 2020. Ma cosa comporta e quanto guadagnano? Entriamo quindi nei dettagli e vediamo cosa c’è da sapere in merito.

LEGGI ANCHE >>> Ciro Immobile: quanto guadagna l’attaccante della Nazionale e della Lazio

Azzurri ricevono onorificenza di Cavaliere e Mancini Grande Ufficiale: ma cosa comporta?

Come si evince da una nota del Quirinale, il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha deciso di conferire, “motu proprio”, onorificenze dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana ai calciatori e allo staff della Nazionale italiana “in segno di riconoscimento dei valori sportivi e dello spirito nazionale che hanno animato la vittoria italiana al campionato europeo di calcio UEFA Euro 2020“.

Entrando nei dettagli il presidente della Repubblica ha conferito l’onorificenza di Grande Ufficiale a Gabriele Gravina, presidente della FIGC, e a Roberto Mancini, Commissario Tecnico della Nazionale Italiana. Tra le altre onorificenze si annoverano quella di Commendatore al Team Manager, Gabriele Oriali, e al Capo Delegazione, Gianluca Vialli. Onorificenza di Ufficiale al capitano Giorgio Chiellini e di Cavaliere a tutti i calciatori dell’Italia, vincitori di Euro 2020. Riconoscimenti indubbiamente importanti, con molti che si chiedono quanto guadagnano i calciatori e il commissario tecnico per queste onorificenze.

LEGGI ANCHE >>> Gianluigi Donnarumma, quanto guadagna il portiere della Nazionale eroe di Wembley

Ebbene, dovete sapere che coloro che vengono insigniti non ricevono alcun corrispettivo in denaro, bensì un diploma attestante il grado onorifico conferito, con l’indicazione del numero di registrazione nell’Albo dell’Ordine “Al merito della Repubblica Italiana”. Non sono previsti, invece, ulteriori privilegi o vantaggi, in quanto, come si evince dal sito della Presidenza del Consiglio dei Ministri, “le onorificenze hanno lo scopo puramente morale di attestare pubblicamente le benemerenze acquisite per meriti personali“.