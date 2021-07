Vediamo come cambiano le proposte di WindTre per la stagione estiva. L’annuncio della doppia rimodulazione ha sorpreso i clienti

Le compagnie telefoniche stanno dando vita ad un’estate piuttosto rovente per quanto concerne. Di fatto si stanno sfidando a suon di offerte per attirare il maggior numero di nuovi clienti e per tenersi stretti quelli già affiliati.

Andando nello specifico WindTre ha varato alcune proposte per quanto concerne la telefonia mobile, in particolar modo per coloro che hanno una ex SIM di 3 Italia. Ecco di cosa si tratta e quali convenienze ha lasciato in dote.

WindTre: in cosa consiste la rimodulazione per clienti con ex Sim 3 Italia

Il tutto è frutto della doppia rimodulazione attuata dal gestore arancione. Sulla stessa scia di Tim e Vodafone ha apportato dei cambiamenti volti alla continuità dei consumi. In pratica i clienti WindTre con ex Sim 3 Italia nel momento del rinnovo della ricaricabile qualora non abbiano credito per procedere in automatico al ripristino della tariffa, ricevono soglie senza limiti per le chiamate, gli sms e la connessione ad Internet.

Il tutto ad un prezzo giornaliero di 0,99 centesimi di euro. Questo però può avvenire fino ad un massimo di 2 giorni. Una volta scattato il terzo giorno WindTre procederà con il blocco del traffico. Tutti gli extra accumulati finiranno poi a debito e verranno riscossi con un prelievo automatico non appena il cliente effettuerà la ricarica.

L’altra grande novità riguarda invece la connessione internet. Coloro che termineranno anzitempo la propria quota per Internet riceveranno un Giga extra per la connessione di rete. Anche in questo caso il costo del servizio ammonta a 0,99 euro al giorno.

Dunque per chi pensasse che Iliad e Kena Mobile siano tra i gestori migliori del momento si sbaglia di grosso. Le loro offerte sono si vantaggiose, ma in fin dei conti ogni operatore propone qualcosa di importante e che può agevolare il cliente. Insomma, in attesa dei botti di agosto, chiamare e messaggiare non è mai stato così conveniente.