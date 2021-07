Nel caso in cui il telefono venga rubato, con alcuni semplici accorgimenti si può evitare che le informazioni più importanti possano essere intercettate

Il furto del telefono al giorno d’oggi è di fatto più deleterio di quello del portafoglio. Sui nostri dispositivi mobili infatti ci sono infatti informazioni di carattere personale, chat, contenuti multimediali e soprattutto i dati bancari e il portafoglio online.

E sono proprio questi ultimi due ad attirare le attenzioni degli hacker e dei truffatori una volta che entrano in possesso di uno smartphone. Spesso infatti gli utenti dispongono di applicazioni attraverso cui compiono le più classiche operazioni bancarie e una volta che i ladri riescono ad accedere possono mettere le mani sul denaro in giacenza sul conto corrente.

Telefono rubato: i passaggi da seguire per evitare la fuga di dati personali

Per evitare tutto ciò nel caso in cui ci venga rubato il telefono, è bene bloccare immediatamente la Sim. Questo lo si faceva già ai tempi dei vecchi dispositivi che non possedevano nemmeno la fotocamera. In questo modo chi è entrato in possesso del telefono non potrà utilizzarlo.

Contestualmente anche i servizi di mobile banking devono essere temporaneamente disattivati. Una volta ottenuta una nuova scheda (con lo stesso numero di quella smarrita) si può procedere al ripristino anche di queste applicazioni.

Ma non finisce qui. Per poter evitare pericoli bisogna bloccare anche i pagamenti. In qualche modo i furfanti potrebbero provarci lo stesso e riuscirci grazie a qualche tecnica subdola. Stesso discorso per i portafogli mobili come Google Pay e Paytm. Basta contattare il servizio clienti per evitare che venga concesso il consenso all’utilizzo.

Una volta espletate le prassi sopracitate non resta che recarsi dalla polizia per sporgere denuncia. Grazie al loro intervento è possibile monitorare i movimenti che vengono effettuati sul telefono e capire se vengono sottratti soldi nonostante si siano prese tutte le precauzioni del caso. Un decalogo perfetto che potrebbe essere decisivo a limitare i danni quando qualcuno ci sottrae lo smartphone.