La vincita è di quelle che si ricordano per sempre. Questo non riguarderà soltanto i fortunati vincitori. La vicenda è davvero da ricordare.

La vicenda arriva dagli Stati Uniti, Hendersonville, stato del Tenesse. I fortunati vincitori, in questo caso, infatti, si tratta di due giocatori, sono parenti ed insieme hanno assaporato il sapore davvero unico della vittoria. Una giocata di coppia, con il biglietto acquistato in coppia da Buckner e Roberts al Triangle Stop Food. Un acquisto casuale o comunque dettato dalle abitudini ormai quasi quotidiane dei due uomini. Il Gratta e vinci, tentativo quasi automatico, quindi, di tentare la fortuna.

La fortuna stavolta ha però sorriso ai due uomini. Due milioni di dollari il risultato della straordinaria giocata. Il racconto dei due dei momenti in cui hanno metto a segno l’epica “grattata” è davvero particolare ed avvincente. Secondo dopo secondo, l’incredulità dei due ha letteralmente rubato momentaneamente il posto all’entusiasmo. Non sembrava vero che stesse succedendo e che stesse, tra l’altro succedendo proprio a loro. La conferma alla fine delle operazioni.

Gratta e vinci: i fortunati giocatori hanno optato per il premio forfettario

Il concorso in questione mette l’ipotetico vincitore davanti a due strade. La prima è quella del premio da riscuotere annualmente, 100mila dollari per vent’anni, la seconda una somma ovviamente più bassa da riscuotere subito in una sola volta. I due vincitori hanno optato per la seconda opzione, scegliendo di poter godere subito di quell’incredibile premio, magari rinunciando ad una parte della originale cifra. La spartizione del premio tra i due è stata gestita in questo modo.

La somma forfettaria di 1,2 milioni di dollari al posto dei 2 garantiti per vent’anni, ovviamente escludendo tasse e trattenute è stata divisa in questo modo: 399,600mila dollari che diventano dopo aver eliminato tasse e trattenute 282,719mila dollari per Buckner, e 800,400mila dollari, diventati poi 566,287 per Roberts.

La fortuna ha scelto di baciare proprio loro, un biglietto, la scoperta della vincita e la scelta di quale premio portare a casa. Hanno diviso tutto in base a quanto investito, se cosi si può dire, nel biglietto vincente, alla fine, in ogni caso, a trionfare è stata la famiglia.