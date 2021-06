Un nuovo concorso per tentare la fortuna, un nuovo biglietto per tutti i giocatori che vogliono tentare la fortuna.

Un nuovo componente si aggiunge alla già grande famiglia dei Gratta e vinci. Un nuovo concorso dal nome più che avvincente “Invasioni spaziali” sarà presto disponibile per tutti i giocatori che vorranno tentare la fortuna grattando e sperando di ritrovare sotto la patina il numero o il simbolo giusto. Ennesima possibilità di vincita per gli italiani, cambiare la propria vita o semplicemente aggiustarla, in qualche modo, anche con una piccola vincita.

Il nuovo biglietto sarà disponibile per il canale on line e mobile e comprende ben 5 interfacce di gioco. Il tema centrale è il viaggio interstellare, che guiderà il giocatore verso la fortuna, utilizzando sfondi e oggetti che richiamano chiaramente quel tipo di scenario. Le possibilità di vincita, insomma, per quanti vorranno tentare la fortuna aumentano, considerate le numerose vincite delle ultime settimane c’è da scommetterci che in molti non vedono l’ora di provare questo nuovo fantastico biglietto.

LEGGI ANCHE >>> Un Gratta e vinci al giorno, al solito negozio: l’urlo improvviso e la vita che cambia

100 mila euro con il nuovo Gratta e Vinci: “Invasioni spaziali” pronto a fare il suo esordio

Il caricamento del gioco sulla piattaforma scelta anticipa la visualizzazione della mappa con i cinque giochi disponibili. Il prezzo dei rispettivi giochi è presente sullo stesso schermo. Completato l’acquisto e ovviamente la scelta si passa alla schermata principale, che si vede caratterizzata graficamente da un pianeta e da una diversa ambientazione a seconda della giocata scelta. I tagli del biglietto, sono da , 1, 2 e 5 euro, e poi 10 e 20 euro.

Una vera e propria novità insomma, che di sicuro riuscirà a prendere i giocatori più accaniti con le suggestive immagini e le nuove sfide. I tagli assicurano a chiunque la possibilità di tentare la fortuna, fino ad un massimo di 20 euro a biglietto. La fortuna, insomma, aspetta chi vorrà farsi avanti.

LEGGI ANCHE >>> Vince 1 milione al Gratta e vinci: il biglietto acquistato per sfidare il marito

Un nuovo gioco, un nuovo concorso, la possibilità di vincere ricchi premi, fino ad un massimo di 100 mila euro. Niente male per il nuovo arrivato si potrebbe dire. L’attesa cresce insomma, tutti gli occhi saranno puntati sul nuovo concorso e sulle sue nuove fantastiche ambientazioni.