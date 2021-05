Acquista un biglietto Gratta e vinci come gesto di sfida. Quello che succede dopo lascia la donna letteralmente sena fiato.

Glenda Blackwell, non crede alla fortuna, e cosi acquista un biglietto del Gratta e vinci per sfatare questo mito, una sorta di sfida con suo marito, vuole dimostrare che no si può essere fortunati o meno. Per lei la dimostrazione più appropriata è proprio quella, acquistare un Gratta e vinci e “consumarlo” davanti agli occhi del consorte. Ma quello che succede nel Nord Carolina, negli Stati Uniti, sconvolge piacevolmente i piani della donna.

Il litigio con il marito era scattato per il solito motivo, i troppi soldi spesi da lui per il gioco. La donna, quindi, voleva dimostrare al consorte che non si può vivere in questo modo, alla continua ricerca della fortuna, alla continua richiesta di assistenza, da parte di essa. Per dimostrare ciò, la donna compra un biglietto Gratta e vinci e lo “scopre” davanti agli occhi del marito, il risultato, paradossalmente è eccezionale, la donna vince 1 milione di dollari.

Vince 1 milione al Gratta e vinci: il biglietto vincente, dimenticato in un cassetto

E’ la stessa donna a raccontare quanto avvenuto. Il biglietto acquistato per il litigio con suo marito, acquistato e riposto in un cassetto, dimenticato li, ed infatti ripreso dopo qualche giorno. “Volevo dimostrare a mio marito che la fortuna non esiste ha raccontato. Mi devo rimangiare quello che ho detto – ha ammesso la donna, non potevo crederci, ho dovuto chiedere scusa a mio marito. Con i soldi che ho vinto comprerò una casa per noi e pagherò la retta universitaria alle mie due nipoti.

La fortuna esiste, poco da dire e fare. Come un altro statunitense, che quest’anno ha vinto un milione di dollari al Gratta e vinci pochi giorni dopo essere scampato ad un disastro aereo a Dubai. La fortuna esiste, eccome se esiste, la donna, oggi ne ha la dimostrazione.

Con molta probabilità i litigi tra i due coniugi, almeno per un po’ cesseranno. La fortuna si è materializzata in tutto il suo splendore e la sua, per cosi dire, efficienza.