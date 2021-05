Il cruciverba fortunato, le parole magiche valgono una fortuna per la coppia di vincitori. Increduli dopo la vittoria.

Una vincita straordinaria, l’ennesima, siamo negli Stati Uniti, Cascate del Niagara. Il concorso è l‘Instant Crossword Deluxe di OLG. I fortunati vincitori una coppia, che al cruciverba fortunato ha scovato le giuste parole, quelle che hanno fatto vincere loro 250mila dollari. Un evento davvero eccezionale al quale gli americani ultimamente sono sempre più abituati considerato l’alto numero di vincite nell’ultimo periodo.

Louise Gavigan e Michael Rocco hanno condiviso l’incredibile gioia della vincita. Non possono ancora crederci, la loro iniziale reazione è stata di totale smarrimento. Qualcosa di impensabile, qualcosa che mai avrebbero pensato potesse accadere, ed in vece eccoli qui, con un assegno da un quarto di milione di dollari e la libertà di farne ciò che vogliono. I progetti sono tanti per la verità, ma no sanno ancora bene come utilizzeranno i soldi.

Gratta e vinci: il cruciverba da sogno che ha regalato alla coppia 250mila dollari

Tra le parole fortunate, quelle che hanno messo in condizione la coppia di portarsi a casa la bellezza di 250mila dollari, radica, breccia e tatuaggio. Il biglietto vincente ha utilizzato queste parole per portare i due alla vittoria. Il biglietto acquistato in zona cascate del Niagara ha visto i due trionfare e poi successivamente fare dei progetti per capire come utilizzare i soldi vinti. Forse un viaggio, anzi più di uno, e qualche bolletta da pagare.

Girare il mondo è la cosa che preferiscono tutti, i vincitori di certe somme, optano tuti o quasi per lunghi viaggi senza pensieri ne preoccupazioni, ovviamente stando attenti a non sperperare tutto. E poi qualche bolletta da pagare, cosi come dichiarato dai fortunati vincitori, viene sempre fuori.

Gli Stati Uniti, investiti sempre di più dalla febbre del Gratta e vinci registrano vincite quotidiane davvero incredibili. Gli ultimi esempi sono abbastanza significativi. Vincite che non cambiano la vita, ma danno sicurezza e serenità.