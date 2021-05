Una vincita eccezionale, una somma inattesa per i pochi minuti trascorsi per costruire la giocata vincente.

Il tempo di una giocata, il tempo di entrare in ricevitoria e mettere su carta la sequenza casuale o meno di numeri che poi ci restituiranno l’emozione della vincita. Una sequela spesso casuale, a volte condita di anni di nascita di familiari o di numeri a noi graditi, ecco tutto. Succede a Latina, succede che la sequela di cui sopra frutti al fortunato giocatore la bellezza di 50mila euro, cosi all’improvviso senza nemmeno avere il tempo di rifletterci su probabilmente.

Il 10 e lotto è cosi, per i giocatori che praticano questo concorso si tratta di attimi, un numero immaginato o meno, scelto o meno. E’ tutta questione di attimi, considerata anche la frequenza quotidiana delle giocate. Il giocatore pensa prima di giocare, forse anche troppo, li c’è la sua croce ma a volte anche la delizia della vittoria. 50mila in questo caso a Latina, certo non una cifra esagerata, ma nemmeno una cifra da buttare via.

10 e lotto: quando pochi minuti possono valere 50mila euro, l’opzione Oro fa la differenza

La differenza in questo caso, per quel che riguarda la vincita di Latina òa fa tutta l’opzione Oro. Nove numeri, con l’opzione Oro, 50mila euro di vincita. A Sesto San Giovanni, invece un’altra vincita sempre di 50 mila euro, stavolta però con un 5 con l’opzione Oro. Numerose le altre vincite ad esempio al Lotto tradizionale che regala sempre grandi soddisfazioni ai milioni di giocatori che ogni giorno affollano ricevitori e tabaccai per cercare la fortuna.

Il Lotto, quello che ora potremmo definire tradizionale, considerato il numero di altri concorsi presenti, ha regalato a Trecate in provincia di Novara circa 45mila euro. Nel complesso, l’ultimo concorso ha distribuito la somma di circa 41milioni di euro.

Di questi 41 milioni, 9,8 sono stati conquistati con il Lotto classico, mentre gli altri 30 circa con il 10 e lotto. Dall’inizio dell’anno, invece, le vincite hanno raggiunto la cifra di 2,4 miliardi di euro.