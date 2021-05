Cinque numeri indovinati e la vita che cambia improvvisamente: tanti soldi e come se non bastasse, anche una casa. La città magica.

Segnatevi bene questi numeri perché c’è qualcuno che non li dimenticherà per il resto della sua vita. 3 4 8 21 28. Con questa combinazione magica, un fortunato giocatore ha visto cambiare di colpo la sua vita. Non è stato svelato il suo nome ovviamente ma pare sia un avventore che abita nei paraggi della tabaccheria fortunata: il bar ‘Marino’ di via Cavour 46, a Lodi.

Già, Lodi. Nella città lombarda hanno vinto di tutto. Nel 2019 qualcuno indovinò la sestina vincente del Superenalotto e si portò a casa 209 milioni di euro, nel 2020 una signora pensionata ha vinto 1 milione di euro con un Gratta e vinci. E tante altre piccole e grandi vincite si sono verificate proprio lì, come se Lodi fosse particolarmente simpatica alla dea bendata.

L’ultima vincita il 15 maggio: non si dovrebbe trattare di un giocatore occasionale o di un turista di passaggio, ma anche se i titolari del locale baciato della fortuna, non possono dire altro, si vocifera che abbiano presente chi è il fortunato scommettitore, e magari si aspettano un regalino di ringraziamento. Il gioco è VinciCasa, della famiglia di Win for Life, e il sogno di chi ci gioca è nientemeno che una casa, più tantissimi soldi. E per qualcuno il sogno si è avverato.

I cinque numeri che gli hanno cambiato la vita: una casa nuova e 200mila euro subito

L’estrazione vincente è di sabato 15 maggio: con pochi euro, chi ha vinto ha visto cambiare radicalmente la propria vita. Passerà probabilmente le vacanze più belle della sua vita, perché avrà in tasca subito 200mila euro e poi una casa, sì proprio una casa nuova che potrà scegliere ovunque vorrà, in Italia. Il valore dell’immobile è di 300mila euro, quindi non una casa qualunque.

Avrà 2 anni di tempo per trovare quella che più si addice ai suoi gusti. Da quando è nato il gioco VinciCasa, sono state 160 le case assegnate.

Che cos’è VinciCasa?

E’ una lotteria che fa parte dell’offerta giochi Win for Life. Debuttò mercoledì 9 luglio 2014, e la differenza sostanziale rispetto alla maggior parte delle altre lotterie è che il premio di prima categoria non viene offerto interamente in denaro, ma consiste nella possibilità di acquistare la casa dei propri sogni.

Originariamente le estrazioni avevano cadenza settimanale e avvenivano ogni mercoledì sera, ma dal 17 luglio 2017 sono diventate giornaliere: ora l’appuntamento con la fortuna è per ogni sera, alle 20:00: il costo di una singola giocata è dimunuito da 5 a 2 euro.

Per giocare al VinciCasa bisogna scegliere 5 numeri fra 1 e 40. Indovinando tutti i cinque numeri estratti si vince il premio di prima categoria che vale 500.000.

, deve necessariamente essere investito nell’acquisto di uno o più immobili sul territorio italiano; il rimanente 40%, ovvero 200.000 €, viene corrisposto in denaro, senza alcuna restrizione su come potrà essere speso.

Se però la quota del premio di prima categoria è inferiore alla soglia minima dei 100.000 €, il primo premio viene corrisposto interamente in denaro.

Oltre al primo premio ci sono poi altri premi secondari che si vincono indovinando 4, 3 o 2 dei numeri estratti.