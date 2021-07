Grandi giocate nei piccoli centri. I comuni più esigui in termini di popolazione vengono toccati dalle vincite super al 10 e Lotto.

Mano fortunata, anzi, fortunatissima nella provincia di Palermo. Un giocatore di Lascari, ha piazzato un colpo da 100 mila euro con una singola giocata al 10 e Lotto. Una vincita che di sicuro farà felice parecchia gente oltre al vincitore, del quale per il momento non si conosce l’identità. Si conosce però la giocata: un “nove” messo a segno con una semplice giocata da 3 euro. Praticamente il massimo col minimo. E non è andata bene solo lì.

Anche altre città hanno visto qualche loro cittadino sorridere all’estrazione del 10 e Lotto. A Carrù per esempio, in provincia di Cuneo, è stata realizzata una vincita pari a 50 mila euro, mentre nel Perugino, a San Giustino, ne è stata piazzata una da 30 mila euro. Niente male per un piccolo comune dell’Alta Valle del Tevere, di appena 11 mila abitanti. Per non parlare di Carrù, soli 4 mila.

10 e Lotto, estrazione da sballo: festeggiano i comuni piccoli

Il piccolo comune di Lascari, 3.655 abitanti, è il grande protagonista della giornata. Di sicuro, su un complessivo di vincite pari a 25 milioni di euro, la cittadina del Palermitano fa la parte del leone, con una singola vincita di 100 mila euro. Cifra complessiva che sale a 2.322 milioni di euro dall’inizio dell’anno. Ragguardevole considerando i tempi di pandemia. Certo è che in centri così piccoli le probabilità di vincita sono estremamente ridotte. E questo rende le giocate ancor più degne di nota.

Sulla ruota di Firenze, dopo un lunghissimo periodo, ricompare il numero 24. Ben 125 le estrazioni senza averne traccia. Sulla ruota Nazionale, invece, rispuntano fuori il 22 e il 59. Non solo 10 e Lotto. Il Lotto tradizionale realizza il colpaccio a Casoria, nel Napoletano, con 62.500 euro con una quaterna: 1-7-39-68. Sabato, invece, i sorrisi sono anche più ampi: 270 mila giocate vincenti, per 10 milioni di euro vinti. Belle notizie nell’Italia che riparte.