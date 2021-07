La reazione di chi vince in anonimato ed affida al web le sue parole dopo un evento davvero eccezionale, forse troppo.

Il gioco è anche on line, il Superenalotto è anche on line, e proprio li che stavolta avviene la magia, una giocata piccola, quasi di piccolissima taglia rispetto a ciò di cui certe persone sono capaci, 4,50 per giocare dall’app Superenalotto. 4,50 per indovinare un 5 più stella grazie alla combinazione vincente 10, 14, 25, 43, 54, 65 Jolly 11, SuperStar 79. La vincita? 732.429,25 euro, davvero niente male per una giocata arrivata in chissà quale momento per quale motivo e seguendo in pratica qualsiasi schema logico immaginabile. I numeri sono numeri e possono arrivare da qualsiasi momento, evento, situazione, ricordo.

Quello che è venuto dopo ha colpito un po’tutti. Il vincitore che si firma come “anonimo” sull’app Superenalotto ha scelto in qualche modo di comunicare con l’esterno di rendere partecipi gli altri di ciò che gli è accaduto, della gioia incontenibile di aver portato a casa una cifra molto, ma molto alta. Una somma di denaro di quelle che possono cambiarti la vita, o quantomeno aiutare a renderla più agevole possibile. La vincita, questo tipo di vincita non è cosa di tutti i giorni, con queste modalità poi, on line, senza intermediari, tabaccherie, edicole o bar.

Superenalotto: il ruolo della tecnologia e della famiglia nella visione delle cose di “anonimo”

Il vincitore in questione parla di famiglia di tecnologia e di come un premio può cambiarti la vita. La percezione della vittoria come momento che arriva una volta nella vita e può cambiare il corso di tutto. Lui che la fortuna l’ha incontrata è stato baciato, sfiorato da essa. 700mila euro e più, non sono uno scherzo, non è cosa da tutti i giorni, non è qualcosa da vivere senza subirne in positivo o in negativo le conseguenze. Tutta vita, tanta vita insomma.

“Credo molto nell’aiuto reciproco – ha dichiarato il vincitore anonimo – a volte bastano piccoli gesti, anche solo un sorriso. Spesso invece crediamo che nessuno abbia bisogno di noi anziani o di essere i soli meritevoli di attenzioni. Con questi soldi aiuterò una struttura per anziani gravemente colpita dalla pandemia. Alcuni amici se ne sono andati, ma aiuterò quelli che ancora possono salutarmi e che hanno bisogno del mio aiuto economico, ma non solo!”

La sua giocata da 4,50 euro, nonostante tutto continuerà ad esserci, ancora, ancora e ancora. Nonostante la vittoria, le centinaia di migliaia di euro vinti e quella soddisfazione difficile, come sensazione, da dimenticare. La vincita resterà, cosi come quel senso di eterna curiosità, il sapore della vittoria, ancora una volta.