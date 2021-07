Iliad ha confermato la proposta per il mese di luglio e ha in serbo ulteriori novità per coloro che vogliono navigare in internet con il 5G

Iliad non conosce soste. Anche per il mese di luglio ha deciso di offrire ai suoi clienti e a coloro che hanno intenzione di passare alla compagnia francese diversi pacchetti piuttosto convenienti.

D’altronde l’estate è il periodo propizio per parlare, chattare e navigare in Internet per questo onde evitare di perdere la leadership costruita in questi mesi, non sono concessi passi falsi. Dunque vediamo quali sono le proposte di Iliad per il settimo mese dell’anno.

Iliad: le offerte in programma a luglio 2021

Sostanzialmente è stata confermata la tariffa Flash 120 che dovrebbe andare avanti per tutta la stagione calda. Gli utenti potranno beneficiare di chiamate ed Sms senza limiti verso tutti e soprattutto di 120 Giga di traffico Internet. Il tutto al costo di 9,99 euro per ogni 30 giorni. L’unica spesa prevista inizialmente è di 10 euro per i costi di attivazione.

Tra gli altri vantaggi della proposta Iliad, c’è la possibilità di accedere alla tecnologia 5G praticamente a costo zero. Una mossa che fa scalare posizioni rispetto ai competitor che prevedono dei costi extra per la connessione ad alta velocità.

Il 5G di Iliad al momento è disponibile in circa 20 città del Bel Paese tra cui Roma, Milano, Firenze, Bologna e Torino. Un elenco destinato ad aumentare prima dell’arrivo del 2022 e che dovrebbe essere estesa anche a località più periferiche visto che ormai ovunque c’è il desiderio di navigare in rete ad alta qualità.

Insomma, chi pensava che “il regno di Iliad” fosse destinato a durare poco si è sbagliato di grosso. La compagnia d’Oltralpe è pronta a restare lì nell’Olimpo dei gestori telefonici più in auge in Italia.

Se solo si pensa a come era partito questo esperimento 3 anni fa può sembrare incredibile come sia arrivato ai vertici in così poco tempo. In attesa di ulteriori rimodulazioni, Iliad ha ormai sbaragliato la concorrenza.