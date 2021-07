Sterzata di WindTre verso la telefonia low cost: a 7,99 euro mensili arriva Go Unlimited Star+: il guanto alla 120 di Iliad è lanciato.

L’estate, come da tradizione, fa correre gli operatori nel campo delle offerte per la telefonia mobile. Da Iliad a Vodafone, passando per Tim e Free Mobile, tutte hanno deciso di ampliare il proprio ventaglio promozionale, favorendo per la maggior parte sia i clienti già dentro che quelli potenzialmente acquisibili. Al momento, WindTre cerca di imprimere la sterzata che gli consentirebbe di intraprendere una corsa a parte. L’obiettivo è limitare non solo le potenzialità dei gestori rivali storici, come Vodafone e Tim, ma anche sbaragliare la concorrenza dei più “giovani”.

Con l’offerta Go Unlimited Star+, ad esempio, la mission di WindTre è contrastare la strategia delle offerte low cost di Iliad. Praticamente speculare alla Flash 120 del gestore francese, piatto forte della casa in questa calda estate 2021, la compagnia telefonica arancione piazza un’alternativa di livello, in qualche modo più conveniente anche considerando il pacchetto dei consumi.

WindTre, l’offerta low cost che sfida Iliad: i vantaggi

WindTre Go Unlimited Star+ fa la parte del leone, costituendosi come una tariffa con Giga no limits. Gli abbonati, infatti, avranno a disposizione un piano tariffario con Giga illimitati per la navigazione in rete, minuti infiniti verso tutti i numeri, fissi e mobili, sms senza limiti è verso tutti, al modico (stavolta sul serio) compenso di 7,99 euro ogni mese. Inoltre, chi sceglie questa offerta avrà la garanzia di un costo bloccato per almeno i primi sei mesi di abbonamento. Niente rimodulazioni dei costi almeno per metà anno quindi.

Unica variabile da tenere in considerazione, le condizioni aggiuntive. Soprattutto per gli abbonati, infatti, è prevista una quota extra da 10 euro, da versare all’atto dell’acquisto della Sim. Inoltre, si pone un’altra condizione: ovvero, la portabilità del numero da reti diverse (Tim, Vodafone e la stessa Iliad). In sostanza, al netto della convenienza dell’offerta, per l’attivazione è consigliabile rivolgersi a un consulente del punto vendita WindTre più vicino. In questi casi, alcune indicazioni aggiuntive possono essere decisamente convenienti.