Fino a poche settimane fa l’app IO indicava nel 10 luglio la scadenza per la definizione delle classiche del Cashback e del Super Cashback. Adesso è stata rimossa

La mancata conferma del Cashback ha generato non pochi malumori tra gli utenti, che già pensavano di ottenere dei rimborsi per i pagamenti con carta anche per il secondo semestre 2021.

Così non è stato e per questo bisogna solo pensare a quanto accumulato fino al 30 giugno 2021 e intascare come è giusto che sia. Sia per il Cashback che per il Super Cashback il termine ultimo per l’emissioni dei responsi delle transazioni era fissato per sabato 10 luglio 2021.

Cashback: non c’è più la scadenza, cosa succede adesso?

In tanti sono in attesa delle classifiche e di sapere se hanno ottenuto i rimborsi sperati. Sull’applicazione però è sparita la comunicazione e non ne sono state fatte altre con date successive.

Solo in alcuni commenti viene indicato il 15 luglio come termine ultimo, ma la verità è che allo stato attuale non ci sono delle scadenze fisse. Si riceverà un messaggio tramite l’app IO nel quale verrà comunicato l’esito dell’avvenuta vittoria dell’importo accumulato per il Cashback e dei 1500 euro previsti per il Super Cashback.

Allo stato attuale l’unica cosa certa è che il servizio è stato sospeso per i prossimi 6 mesi e che la scadenza per i pagamenti è stata fissata a novembre. La sensazione è che questo lasso di tempo possa essere impiegato in toto per fare luce sulle ultime transazioni e soprattutto su quelle sospette effettuate dagli ormai noti furbetti.

Ad ogni modo per avere chiarimenti in tempo reale è bene andare direttamente sull’applicazione, dove sono riportate le transazioni calcolate, quelle mancanti e la soglia di ingresso aggiornata per l’aggiudicazione dei 1500 euro garantiti dal Super Cashback.

Per poter continuare in qualche modo ad avere una sorta di Cashback esiste un’alternativa che al momento è poco considerata, ma che nei prossimi mesi potrebbe guadagnare molteplici consensi da parte degli utenti.