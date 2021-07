L’Italia è in finale contro l’Inghilterra. Gli Europei sono a portata di mano e i tifosi vogliono esserci a tutti i costi.

Italia Inghilterra sarà la finale dei Campionati Europei di calcio. Finora, in Inghilterra cosi come in altre località la presenza allo stadio dei tifosi è stata riservata esclusivamente ai residenti di quel determinato paese. Quello che insomma abbiamo visto nelle precedenti gare inglesi degli azzurri. Per la finale il discorso cambia. Gli italiani, dall’Italia, potranno assistere alla gara di Wembley il prossimo 11 luglio alle ore 21, ma solo a determinate condizioni.

La Federazione Italiana Giuoco Calcio, ha infatti stabilito un preciso percorso che accompagnerà i tifosi azzurri che dall’Italia decideranno di partire alla volta di Londra per seguire Insigne e compagni in una impresa che solo poche settimane fa sembrava impossibile. Invece, i ragazzi di Roberto Mancini hanno ribaltato la situazione a loro favore, conquistando meritatamente l’ultimo atto di questi tanto attesi Campionati Europei.

Italia Inghilterra: quando la passione può costare davvero cara

I biglietti a disposizione dei tifosi azzurri saranno 1000, il prezzo del singolo tagliando, acquistabile esclusivamente attraverso il canale fornito dalla federazione. Insieme al biglietto, è obbligatorio per i tifosi azzurri disposti a raggiungere Londra, acquistare il pacchetto trasporti organizzato dalla stessa Figc per ovvi motivi di sicurezza. Il costo del pacchetto che prevede volo e spostamenti per raggiungere lo stadio è di 610 euro.

Seguire la Nazionale di Mancini in quest’ultimo atto dei Campionati Europei costerebbe la bellezza di 700 euro insomma. Uno sforzo sicuramente non da tutti. Le numerose misure di sicurezza dettate dall’emergenza del momento hanno indotto la federazione a preparare un apposito programma e pacchetto viaggi. Il tutto ha chiaramente un costo che va a gravare sulla passione irrinunciabile dei tifosi.

I ragazzi di Mancini all’ultimo atto di questi intensi e spettacolari Europei sperano di dare una grande soddisfazione ai tifosi italiani in un momento già di per se molto particolare. Dall’Italia in un modo o nell’altro si farà di tutto per partire alla volta di Londra, spendendo anche più del dovuto per ovvie ragioni di sicurezza. La passione non conosce limiti ne confini, sperando di poter festeggiare alla fine un successo che sarebbe più che meritato.