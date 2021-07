È caccia al tesoro per la moneta che potrebbe cambiare la vita di chi se la ritrova tra le mani. Il suo valore? Davvero incredibile.

Il suo valore potrebbe essere davvero incredibile, un vero e proprio tesoro, magari sotto i vostri piedi. Una moneta rara, preziosa, testimone di un’epoca smarrita nel tempo. E se fosse davvero sotto i vostri piedi? Nel vostro giardino di casa, o chissà dove li, vicino a voi. Più probabile si trovi nei boschi, dove vivevano gli antichi romani. In molti ci credono davvero, e da qualche tempo è partita la caccia al tesoro. Armati degli strumenti più tecnologici in commercio, molti sono partiti alla ricerca del prezioso oggetto.

La moneta in questione, un medaglione aureo di Massenzio, finora riscontrato in soltanto due esemplari è stata battuta, qualche anno fa, ad un’asta organizzata da Numismatica Ars Classica a ben 1.407.550 mila dollari. Parliamo di quasi un milione di euro, per quello che è stato un vero e proprio record, trattandosi di una moneta romana. Una vendita senza precedenti, insomma, che la dice lunga sul valore effettivo di pezzi come questo.

LEGGI ANCHE >>> Cifre da capogiro! La moneta da 1 euro che vale una fortuna, ecco come trovarla

La caccia al tesoro è iniziata: caratteristiche del prezioso oggetto di epoca romana

Le caratteristiche della moneta in questione sono tutte da riscontrare sulle due facciate. Da un lato possiamo trovare l’imperatore Massenzio, mentre sull’altro una rappresentazione allegorica che ritrae Roma, seduta su uno scudo insieme allo stesso imperatore. La legenda, recita, con la dovuta traduzione: “A Roma eterna, guardiana del tuo imperatore”. Tanti i casi di persone che all’improvviso si sono ritrovate in casa tesori dall’immenso valore, trovati magari in giardino.

LEGGI ANCHE >>> Criptovalute, ecco come diventare ricchi a 27 anni: chi è Vitalik Buterin

Era successo in Inghilterra, con un tesoro rappresentante alcune monete risalenti all’epoca di Enrico VIII, ritrovate in giardino mentre si lavorava la terra. I protagonisti della vicenda, rimasti anonimi, hanno subito fatto partire tutte le operazioni necessarie alla classificazione degli oggetti ritrovati per poi far partire la vendita che, di sicuro, porterà loro parecchie migliaia di sterline. Un tesoro vero e proprio, nel giardino di casa. Non male per una giornata dedicata alla terra.