Ex modella, eletta Miss Italia nel 1986 e nota conduttrice televisiva, ecco quanto guadagna Roberta Capua. Svelate le cifre che non ti aspetti.

Volto particolarmente conosciuto del mondo dello spettacolo nostrano, Roberta Capua è diventa nota al grande pubblico grazie alla vittoria, nel 1986, di Miss Italia. In seguito è riuscita a costruirsi, nel corso degli anni, una carriera all’insegna del successo, tanto da diventare una delle conduttrici più apprezzate. Non stupisce, quindi, che siano in molti ad essere curiosi di conoscere qualcosa in più su di lei, come ad esempio a quanto ammonti il suo patrimonio. Entriamo quindi nei dettagli e vediamo assieme chi è, la sua carriera e quanto guadagna.

Roberta Capua: chi è, altezza, carriera

Nome: Roberta Capua

Altezza: 180 cm

Peso: informazione non disponibile

Data di nascita: 5 dicembre 1968

Luogo di nascita: Napoli

Nata a Napoli il 5 dicembre 1968, Roberta Capua è alta 180 cm ed è del segno zodiacale del Sagittario. Dopo aver conseguito la maturità classica, è diventata nota nel 1986, quando viene eletta Miss Italia. L’anno seguente, inoltre, si piazza al secondo posto del concorso internazionale Miss Universo, dando così il via ad una carriera da modella e indossatrice, riuscendo a sfilare sulle più importanti passerelle a livello internazionale.

Nel 1995 conduce in seconda serata su Rete 4 la rubrica Tg Cinema, per poi vedersi affidare anche la conduzione di Aspettando Beautiful, oltre al rotocalco di Canale 5 Nonsolomoda. Ma non solo, dal 1996 al 1998 affianca Luciano Rispoli su Telemontecarlo alla conduzione del talk show Tappeto volante. In seguito passa in Rai per condurre, assieme a Giancarlo Magalli, Fantastica italiana.

Dal 1998 al 2002 affianca Tiberio Timperi alla conduzione di Mattina in famiglia e Mezzogiorno in famiglia su Rai 2. A settembre del 2001, inoltre, entra a far parte del cast del programma I fatti vostri. Nel 2002 passa alla conduzione di Unomattina, per poi condurre nel 2003 la trasmissione Dono d’amore.

Il 2004 segna il suo passaggio a Mediaset, dove lavora per due edizioni a Buona Domenica, per poi condurre da gennaio all’aprile del 2006, assieme a Marco Liorni, la trasmissione Tutti pazzi per i reality. Nel 2007 conduce la puntata pilota del programma La seconda volta, per poi decidere nel 2008, in occasione della nascita del figlio, di allontanarsi dal mondo della televisione.

Nel 2016 prende parte, come concorrente, a tre puntate di Caduta libera. Sempre lo stesso anno, inoltre, è ospite dello speciale di Reazione a catena. L’anno seguente partecipa come concorrente alla prima edizione di Celebrity MasterChef Italia, riuscendo a vincere la competizione. Lo stesso anno, inoltre, approda al canale Food Network in qualità di voce narrante dei programmi Italiani a tavola e Italiani a tavola: è Natale!.

A partire dall’11 aprile 2018 torna in Rai dove conduce su Rai Premium il talk show Brava!, mentre nell’autunno, su LA 7, conduce la rubrica di salute e benessere Belli dentro belli fuori. Sempre sul LA 7, nell’ottobre del 2019, conduce L’ingrediente perfetto. Se tutto questo non bastasse, dal 28 giugno 2021 conduce, assieme a Gianluca Semprini, il programma Estate in diretta su Rai 1.

Roberta Capua: vita privata, ex, marito, figlio

Per quanto riguarda la vita privata, Roberta Capua è stata sposata in prime nozze con Giorgio Restelli, direttore artistico di Mediaset. In seguito è stata sentimentalmente legata, dal 2003 al 2005, a Massimiliano Rosolino. Ha quindi ritrovato la felicità al fianco di Stefano Cassoli, con cui è convolata a nozze nel maggio del 2011. Dalla loro storia d’amore è nato, il 25 febbraio del 2008, il figlio Leonardo.

A proposito della sua storia d’amore con Stefano Cassoli, la stessa conduttrice, in un’intervista rilasciata qualche tempo fa al settimanale Intimità ha dichiarato: “Stefano mi è piaciuto da subito, ma la ricetta dell’amore è complessa, ogni cosa deve essere ben dosata e mescolata. Solo così il ‘piatto’ riesce bene e non ha la scadenza. Comunque, ci vogliono soprattutto rispetto, lealtà, comprensione, tenerezza, secondo me. I due ingredienti segreti sono però la fortuna di incontrarsi e la voglia di condividere un progetto. Sperando, anche, che il destino ti sorrida“.

Roberta Capua: quanto guadagna e patrimonio

Come spesso accade quando si tratta di volti noti del mondo dello spettacolo, non è possibile sapere a quanto ammontino per l’esattezza i guadagni e il patrimonio di Roberta Capua. Vista la sua lunga carriera all’insegna del successo, comunque, è possibile ipotizzare che si tratti di cifre non affatto indifferenti.

A proposito di soldi, comunque, ricordiamo che in un’intervista rilasciata a Sky dopo la vittoria di Celebrity MasterChef, la Capua aveva dichiarato che avrebbe devoluto tutto il montepremi, pari a 100 mila euro in gettoni d’oro, in beneficenza a Save The Children.

Soffermandosi sulla sua carriera da modella, inoltre, a Libero quotidiano aveva raccontato di percepire: “Un milione e 800 mila lire a sfilata pur non essendo nella fascia top, ma in quella intermedia“.

Roberta Capua: Instagram

Tra i volti più apprezzati e conosciuti del mondo dello spettacolo nostrano, Roberta Capua è molto seguita anche sui social, in particolar modo su Instagram, dove condivide spesso scatti e video con i suoi tanti follower.