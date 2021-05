Campione mondiale di nuoto e noto personaggio televisivo, ecco quanto guadagna Massimiliano Rosolino. Svelata la cifra che non ti aspetti.

Campione olimpico e mondiale di nuoto, famoso anche per aver preso parte a vari programmi televisivi, Massimiliano Rosolino è un volto noto del piccolo schermo.

Inviato dell’edizione 2021 de L’Isola dei famosi, sono in tanti a chiedersi a quanto ammonti il suo patrimonio. Entriamo quindi nei dettagli e vediamo assieme chi è, la sua carriera e quanto guadagna.

Massimiliano Rosolino: chi è, altezza, carriera

Nome: Massimiliano Edgar Rosolino

Altezza: 192 cm

Peso: 82 kg

Data di nascita: 11 luglio 1978

Luogo di nascita: Napoli

Nato a Napoli l’11 luglio 1978, Massimiliano Rosolino è alto, 192 cm, pesa 82 kg ed è del segno zodiacale del cancro. Ha partecipato ai suoi primi campionati europei giovanili nel 1994 a Pardubice, in Repubblica Ceca, dove si è aggiudicato la medaglia d’argento nei 200 m stile libero e quella d’oro nella staffetta 4×200 m stile assieme ad Emiliano Brembilla. Nel 1995, invece, prende parte agli europei giovanili di Ginevra, vincendo tre ori nei 100, 200 e 400 m stile libero e l’argento con la 4×200 m stile. Nel 1996 fa il suo esordio alle Olimpiadi, in occasione dei Giochi di Atlanta, dove nuota in tre finali e ottiene tre sesti posti.

L’anno seguente vince i suoi primi sette titoli italiani, tra cui il primo nei 200 m misti. A giugno dello stesso anno, inoltre, in occasione dei Giochi del Mediterraneo di Bari, vince ben sette medaglie, ovvero tre ori nelle tre staffette, un quarto nei 200 m stile e tre argenti nei 100 e 400 m stile e nei 200 m misti. Il 1998, invece, inizia in Australia a prendere parte ai campionati del mondo di nuoto. Riesce così a vincere la sua prima medaglia d’argento mondiale, per poi aggiudicarsi nel 1999 il suo primo titolo europeo, a Lisbona, nei 400 m stile libero, ottenendo anche un argento e un bronzo nei 200 m stile e misti.

Il 2000 si rivela essere l’anno d’oro di Massimiliano Rosolino, tanto da permettergli di raggiungere una grande fama a livello mondiale. In occasione dei Giochi Olimpici di Sydney, infatti, ha vinto un oro nei 200 m misti, un argento con primato europeo nei 400 m stile, un bronzo nei 200 m e un quarto e un quinto posto con le staffette 4×200 m e 4×100 m stile libero. Prosegue quindi la sua carriera nel mondo del nuoto, fino ad arrivare a vincere le sue ultime medaglie in carriera a Fiume, in Croazia, nel dicembre del 2008.

Oltre al nuoto, Massimiliano Rosolino ha volto un occhio di riguardo anche al piccolo schermo. Nel 2006, infatti, ha preso parte alla terza edizione di Ballando con le stelle. Nel 2013 ha vinto Pechino Express, assieme a Marco Maddaloni. In seguito ha condotto Ninja Warrior Italia, assieme a Federico Russo, Carolina Di Domenico e Gabriele Corsi. Mentre nel 2021 ricopre il ruolo di inviato della nuova edizione de L’Isola dei famosi, condotta da Ilary Blasi.

LEGGI ANCHE >>> Tommaso Zorzi, quanto guadagna il vincitore del Grande Fratello Vip

Massimiliano Rosolino: vita privata, compagna, figlie

Per quanto riguarda la vita privata, Massimiliano Rosolino è stato in passato sentimentalmente legato alla conduttrice Roberta Capua. In seguito ha ritrovato la felicità al fianco di Natalia Titova, conosciuta nel corso dell’esperienza a Ballando con le stelle. Da allora la ballerina e il campione di nuoto non si sono più lasciati e dalla loro storia d’amore sono nate due figlie: Sofia Nicole, il 16 luglio 2011, e Vittoria Sidney, il 19 gennaio 2013.

La coppia, almeno per il momento, non è convolata a nozze. A tal proposito lo stesso Rosolino, nel corso di un’intervista rilasciata nel salotto di Eleonora Daniele, a Storie Italiane, scherzando aveva affermato: “Due cose potrebbero convincermi a sposarmi: il viaggio di nozze e forse avere le cucciole come damigelle e ricordarsi questo momento“.

Massimiliano Rosolino: quanto guadagna e patrimonio

Non è dato sapere a quanto ammontino i guadagni di Rosolino grazie alla sua carriera da nuotatore. A tal proposito, comunque, lo stesso campione di nuoto, nel corso di un’intervista rilasciata qualche tempo fa a Il Giornale, aveva dichiarato: “Con Ballando ho guadagnato una cifra simile a quella di una fortunata stagione da nuotatore. Oggi i compensi si sono ridotti, ma la tv resta un’ottima opportunità di business“.

Per quanto riguarda la sua esperienza a L’Isola dei famosi in veste di inviato, invece, stando ad alcune indiscrezioni Rosolino percepirebbe un cachet pari a 30 mila euro a puntata. Come già detto, però, si tratta di rumors e non sono giunte conferme da parte del diretto interessato.

LEGGI ANCHE >>> Elettra Lamborghini, quanto guadagna la nota cantante? Patrimonio da capogiro

Massimiliano Rosolino: Instagram e Facebook

Particolarmente seguito sui social, dove vanta tantissimi follower, Massimiliano Rosolino ha un account sia su Instagram che su Facebook, attraverso i quali condivide spesso foto e video della sua vita sia privata che in ambito lavorativo.