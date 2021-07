Il Jackpot del Superenalotto non è stato centrato nemmeno stavolta, ma un fortunato giocatore ha beneficiato del 5 Stella che lo ha portato ad una vincita decisamente importante

Il Jackpot si fa attendere e anche stavolta la combinazione vincente non è stata indovinata da nessun giocatore. In compenso però l’appuntamento del Superenalotto di sabato 3 luglio 2021 ha regalato diverse gioie.

Ben 5 le cinquine azzeccate ognuna delle quali è valsa 25.766,58 euro. La notizia più rilevante è però la vittoria del 5 Stella, avvenuta a Carbonia (provincia Sud Sardegna) in un punto vendita Tabacchi situato in Via Lubiana 211 tramite schedina 2 pannelli. Ben tre i 4 Stella da 53.449 euro ciascuno.

LEGGI ANCHE >>> Superenalotto, è ancora la stella a regalare un sogno: festeggiano in 3

Superenalotto: quanto è valso il 5 Stella vincente

Tornando al pezzo forte, ovvero al 5 Stella la cifra che ha intascato il fortunato vincitore è di 644.164,50 euro. Una somma in grado di cambiare la vita ed aprire le porte a progetti futuri decisamente ambiziosi.

I 4 Stella sono arrivati invece a Gavardo (provincia di Brescia), Grumolo Delle Abbadesse (VI) e a Nuoro (NU). La Sardegna in qualche modo è stata la grande protagonista dell’estrazione con addirittura 2 vincite importanti, a testimonianza di come la fortuna alle volte possa materializzarsi più volte ne giro di pochi km.

LEGGI ANCHE >>> Superenalotto, provate a vincere con questo metodo: lei ci è riuscita ed è ricchissima

Per quanto concerne i premi standard il Jackpot è salito a 50,4 milioni di euro e precede l’Euromillions arrivato a 17 milioni di euro e l’Eurojackpot stabilizzatosi a 21 milioni di euro. Negli Stati Uniti invece c’è grande attesa per il Mega Millions e Powerball che valgono rispettivamente 82 e 113 milioni di dollari.

In generale però è bene ricordare che il gioco è una questione esclusivamente di fortuna. Non esiste una tecnica o una strategia da seguire che possa portare ad indovinare dei numeri di un’estrazione. Per questo è bene razionalizzare certe attività e prenderle per quello che sono, cioè dei passatempi. Investire ingenti somme di denaro in lotteria e slot machine è quanto di più sbagliato si possa fare, perché quando poi si rimane senza non si possono più recuperare.