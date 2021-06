Un biglietto della lotteria dimenticato per tre settimane. Poi l’incredibile scoperta che cambia la vita di un uomo.

Nord Carolina, dagli Stati Uniti arriva questa storia davvero incredibile. Un biglietto della nazionale lotteria acquistato e dimenticato nel portafogli per ben tre settimane. Come se la cosa non esistesse più, come se quel biglietto alla fine non rappresentasse l’opportunità di vincere qualcosa, come se già si conoscesse l’esito della cosa. Come al solito, insomma, avrà pensato il protagonista della vicenda, si vince niente, ma proprio niente.

Fredderick Russell Carroll un uomo che tra mille lavoretti si affanna a trovare quotidianamente l’equilibrio per andare avanti racconta dell’idea di acquistare insieme a suo figlio un biglietto della lotteria. Poi per chissà quale strana ragione, tra una cosa e l’altra il biglietto viene dimenticato dall’uomo nel portafogli. L’uomo nel frattempo molto impegnato sul lavoro dimentica completamente quell’opportunità che si era concesso giorni prima.

Lotteria, prima dimentica il biglietto poi capisce quello che realmente gli sta capitando

Ritrovato nel suo portafogli, quasi per caso il biglietto acquistato ormai quasi venti giorni prima, l’uomo si reca cosi al supermarket dove era stato acquistato il tagliando per verificarne l’esito. La scansione presso l’apposita macchinetta, invita l’uomo a recarsi presso gli uffici della lotteria nazionale. Li la scoperta sensazionale. Ha vinto 1 milione di dollari. Ha lavorato per giorni nelle condizioni peggiori con un biglietto da 1 milione di euro in tasca, l’uomo è fuori di se dalla gioia, non può credere a quello che gli sta succedendo.

I soldi della vincita, spiega poi l’uomo, serviranno per pagare qualche bolletta, per migliorare chiaramente le condizioni di vita, per vivere con maggiore serenità insomma. Poi tutto il resto sarà diviso tra i familiari. Lavorare duramente con un milione di euro in tasca è davvero dura, oggi il fortunato uomo della Carolina del Nord può dire di aver vissuto una simile esperienza. Una di quelle che non si vivono certo tutti i giorni.

Oggi la vita sarà diversa per l’uomo, oggi i giorni passeranno come mai prima d’ora, con la tranquillità e la serenità finalmente acquisite dopo anni di duro lavoro e stenti. La vita ogni tanto è capace di sorriderci e darci ciò che avremmo sempre voluto.