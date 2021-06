Tutti i premi dell’estrazione settimanale della Lotteria degli scontrini. Le estrazioni dei principali premi regione per regione.

Tutti i risultati della prima estrazione settimanale della Lotteria degli scontrini di ieri 10 giugno. Tra i dieci premi da 100mila euro, tre sono finiti in Lombardia tra Milano, Robbiate e Arosio. Un premio estratto in Toscana, più precisamente a Pescia con uno scontrino di soli 2,38. Inoltre due premi a Torino, uno in Emilia Romagna, precisamente a San Polo d’Enza ed uno a Pesaro, con le Marche ancora protagoniste quando si tratta di fortuna.

L’iniziativa insomma riscuote gran successo tra i cittadini, ed in maniera più moderata tra gli esercenti. Spesso infatti si sono verificate piccole tensioni per mancanza di disponibilità da parte di questi ad emettere lo scontrino fiscale, o magari per la richiesta di una piccola commissione per affrontare la stessa commissione bancomat. Una sorta di ricatto, insomma, per poter pagare con bancomat o carta di credito. Situazioni che non sono di certo piaciute ai cittadini.

LEGGI ANCHE >>> Ti diranno che il Pos è guasto: la scusa per cashback e Lotteria scontrini