La vincita eccezionale e la scelta dell’anonimato, probabilmente per non essere coinvolto più di tanto mediaticamente.

La vincita eccezionale al Gratta e vinci, una indescrivibile sensazione nel vedere simboli e numeri dare vita ad una immagine sempre più nitida attimo dopo attimo. 1 milione di dollari, alla fine, è questa la certezza. Cifra quasi impossibile da immaginare, cifra di quelle che possono cambiarti la vita, di quelle che possono far perdere contatto con la realtà, cosi di colpo, arrivano e spazzano via ogni certezza precedente. E il futuro, quello è tutto da stabilire.

Siamo a Sant Antonio, Texas, li il fortunato vincitore in questione, che ha deciso di restare anonimo, si è reso protagonista di una strepitosa vincita al Gratta e vinci. Il biglietto acquistato per pochi dollari, ha portato alla donna o all’uomo in questione, la vincita di ben 1 milione di dollari. La cifra è di certo di quelle che ti cambiano la vita, di quelle che ti fanno considerare possibilità del tutto diverse rispetto a quelle immaginate fino a poco prima.

Gratta e vinci: quando l’anonimato è la migliore delle scelte per i vincitori

La donna o l’uomo di San Antonio, di certo avrà considerato tutte le ipotesi del caso prima di decidere di non rendere pubblica la sua identità, decisione, per la verità adottata dalla maggior parte dei cittadini, in questi casi, almeno negli Stati Uniti. Gli uffici preposti delle varie lotterie statali, nel caso comunicano la decisione del vincitore di far sapere o meno il suo nome. La scelta, avviene probabilmente per tanti motivi diversi ed è assolutamente immaginabile.

Si può temere un ritorno di immagine spesso inopportuno, che potrebbe anche diventare fastidioso una volta incassati i soldi. Si può avere la sensazione di non gradire tutte le attenzioni del caso, questo è un fattore assolutamente personale ad esempio. Si può considerare l’ipotesi, più realistica di tutte, forse, di non far sapere in giro della vincita appena conquistata, mantenendo quindi il profilo basso.

In ogni caso vincite del genere, cosi come prevedibile rivoluzionano ogni atteggiamento ogni previsione ogni considerazione in merito possibili comportamenti futuri. Non si sa cosa sarà e come sarà. Niente di più semplice.