La vincita ha travolto tutti in città. Il biglietto fortunato acquistato per soli 3 euro. Una storia davvero eccezionale.

Siamo a Pesaro dove ancora una volta presso il bar “Caffe Centrale” si è verificata una eccezionale vincita al Gratta e vinci. Ben 200mila euro per il fortunato vincitore che con soli 3 euro si è portato a casa una gran bella fortuna. Certo non sono i milioni di euro del Superenalotto, non si tratta di una vincita che ti stravolge completamente la vita, ma siamo di fronte, comunque ad una cifra di tutto rispetto che la vita può aggiustarla alla grande.

Il fortunato vincitore grazie ad uno dei concorsi del Gratta e vinci, la serie New Super che è riuscito a regalare all’anonimo vincitore ben 200mila euro. Già perchè al momento il vincitore non si è ancora manifestato, per lo meno non pubblicamente. In città sono tutti curiosi di sapere chi ci si sarà dietro quel biglietto, chi sarà la donna o l’uomo capace di conquistare ben 200mila euro con una giocata da soli 3 euro, un cosa davvero eccezionale.

Gratta e vinci, il massimo risultato con il minimo sforzo: il nuovo concorso

Parliamo in ogni cas di tantissimi soldi, si può dire, caduti dal cielo. 200mila euro con soli tre euro, bhe sono un gran bel risultato. Il nuovo gioco in questione è il New Super. Sul biglietto sono presenti tre giocate, indicate con i numeri 1, 2 e 3. Una volta scoperte le carte del banco e quelle che sono le nostre carte. Se il punteggio scaturito da “Le tue carte” supera quello del banco senza essere superiore a 7 e mezzo si vince l’importo che troviamo sotto la scritta “premio”.

Ci sono poi le carte bonus, che dovessero risultare uguali a una di quelle presenti tra le nostre carte, portano alla vittoria dell’importo che troviamo sotto la scritta “premio bonus”. La vincita massima, cosi come avvenuto a Pesaro è di 200mila euro. Si può dire, una vincita eccezionale. Una di quelle che, bhe, risolvono tanti problemi. In quel bar di Pesaro si vince e si vince anche spesso.

A questo punto sempre più nuovi giocatori andranno a tentare la fortuna nel bar fortunato, li dove i sogni diventano realtà e 3 euro, cosi come appena successo, possono trasformarsi ella bellezza di 200mila euro. Sotto a chi tocca, insomma.